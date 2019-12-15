Laranjeiras, na Serra, volta para a rota dos lançamentos de imóveis

Em Vitória e Vila Velha, há lançamentos previstos de pelo menos 11 empreendimentos ao longo do próximo ano. “Cada município tem a sua característica. Vila Velha tem muita oportunidade de crescimento - principalmente na região de Itaparica - e uma boa demanda. Vitória tem uma demanda muito grande, mas pouco espaço disponível, por isso que os lançamentos ficam restritos aos bairros mais procurados e que ainda têm algum espaço”, explica o diretor Comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende.