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Cultura

Lançamento coletivo de livros fortalece a cultura capixaba

Os lançamentos impulsionam muito mais do que uma noite de autógrafos. Elas geram renda, mobilizam profissionais, editoras e gráficas, constituem-se em oportunidade de emprego e aquecem a economia

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

17 dez 2019 às 04:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Lançamentos de literários Crédito: Divulgação
Crianças, adolescentes e adultos prestigiando autores e felizes por levar livros para casa. Eis o acontecimento que deveria ser rotineiro em todo o país e que marcou a noite de 28 de novembro de 2019, data escolhida pela Secretaria de Estado da Cultura para promover o lançamento coletivo de 17 livros contemplados nos Editais da Secult em 2018.

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No evento dedicado à literatura capixaba, realizado no Palácio Anchieta, livros de crônicas, infanto-juvenil, contos, poesias, biografias e romance foram distribuídos gratuitamente e deram o recado: os escritores locais merecem apoio e respeito, pois fazem um trabalho digno e fortalecem a nossa cultura.
Entre os livros lançados, duas biografias enfatizam personagens ligados à história do Espírito Santo: “O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes”, sobre o histórico do maestro e pianista Hélio Mendes, de Cínthia Ferreira; e “Lídia Besouchet e Newton Freitas: Intelectuais Fronteiriços (1938-1950)”, de Lívia de Azevedo Silveira Rangel, que aborda a trajetória de dois intelectuais comunistas e sua relação com a cena cultural na América Latina.

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Outros três ressaltam particularidades de municípios capixabas: “Arquitetura urbana do café em Muqui-ES”, de Genildo Coelho Hautequestt Filho; “Lembranças do Rio Marinho: aspectos da história e memória de um rio capixaba”, focado no rio situado entre Cariacica e Vila Velha, de Juliano Motta Silva e “Projeto político de um território negro: memória, cultura e identidade quilombola em Retiro - Santa Leopoldina-ES”, de Osvaldo Martins de Oliveira. Ainda sobre a história espírito-santense, merece destaque a obra “Professoras primárias: profissionalização e feminização do magistério capixaba (1845-1920)”, de Elda Alvarenga.

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Importa frisar que, todas as 17 publicações, financiadas com recursos públicos, impulsionam muito mais do que uma noite de autógrafos. Elas geram renda, mobilizam profissionais, editoras e gráficas, ou seja, constituem-se em oportunidade de emprego e aquecem a economia. Trata-se, portanto, de investimento importante para a sociedade e atinge múltiplas áreas, além de potencializar a cultura, reforçar o sentimento de pertencimento e incentivar a leitura.
Segundo a Secult, foram distribuídos 1.700 exemplares para o público presente e outros serão enviados para bibliotecas dos 78 municípios do Estado, o que democratiza o acesso. Para um país repleto de desafios na educação e que encontra-se estagnado em leitura, como apontou recentemente o relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), é um alento ver tantos livros lançados simultaneamente e com enorme potencial para encantar e fazer a diferença na vida das pessoas.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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