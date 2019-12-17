Lançamento coletivo de livros fortalece a cultura capixaba

Lançamentos de literários Crédito: Divulgação

Crianças, adolescentes e adultos prestigiando autores e felizes por levar livros para casa. Eis o acontecimento que deveria ser rotineiro em todo o país e que marcou a noite de 28 de novembro de 2019, data escolhida pela Secretaria de Estado da Cultura para promover o lançamento coletivo de 17 livros contemplados nos Editais da Secult em 2018.

No evento dedicado à literatura capixaba, realizado no Palácio Anchieta, livros de crônicas, infanto-juvenil, contos, poesias, biografias e romance foram distribuídos gratuitamente e deram o recado: os escritores locais merecem apoio e respeito, pois fazem um trabalho digno e fortalecem a nossa cultura.

Entre os livros lançados, duas biografias enfatizam personagens ligados à história do Espírito Santo: “O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes”, sobre o histórico do maestro e pianista Hélio Mendes, de Cínthia Ferreira; e “Lídia Besouchet e Newton Freitas: Intelectuais Fronteiriços (1938-1950)”, de Lívia de Azevedo Silveira Rangel, que aborda a trajetória de dois intelectuais comunistas e sua relação com a cena cultural na América Latina.

Outros três ressaltam particularidades de municípios capixabas: “Arquitetura urbana do café em Muqui-ES”, de Genildo Coelho Hautequestt Filho; “Lembranças do Rio Marinho: aspectos da história e memória de um rio capixaba”, focado no rio situado entre Cariacica e Vila Velha, de Juliano Motta Silva e “Projeto político de um território negro: memória, cultura e identidade quilombola em Retiro - Santa Leopoldina-ES”, de Osvaldo Martins de Oliveira. Ainda sobre a história espírito-santense, merece destaque a obra “Professoras primárias: profissionalização e feminização do magistério capixaba (1845-1920)”, de Elda Alvarenga.

Importa frisar que, todas as 17 publicações, financiadas com recursos públicos, impulsionam muito mais do que uma noite de autógrafos. Elas geram renda, mobilizam profissionais, editoras e gráficas, ou seja, constituem-se em oportunidade de emprego e aquecem a economia. Trata-se, portanto, de investimento importante para a sociedade e atinge múltiplas áreas, além de potencializar a cultura, reforçar o sentimento de pertencimento e incentivar a leitura.