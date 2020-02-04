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  • Ken Humano vai desfilar com a Barbie no Carnaval de Vitória
Pedro Permuy

Ken Humano vai desfilar com a Barbie no Carnaval de Vitória

Bonecos humanos serão destaque da MUG no sábado (15) de carnaval, no Sambão do Povo

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 07:56

Públicado em 

04 fev 2020 às 07:56
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Maurício Galdi, o Ken Humano, e Graziella Real, a Barbie Crédito: Arquivo pessoal
Depois de noticiar em primeira mão a vinda de Fábio Alves, muso da Sapucaí que chama a atenção do público com seus 116 centímetros de bumbum, ao Carnaval de Vitória, a coluna, que não dorme no ponto, descobriu que Maurício Galdi e Graziella Real, o Ken Humano e a Barbie, também virão dar o ar da graça no sambódromo capixaba.
O casal de bonecos da vida real será destaque da Mocidade Unida da Glória (MUG) e vão desfilar juntos. Os dois vão representar a lenda das esmeraldas de Hidrolândia no enredo da agremiação, que fala de indígenas do Espírito Santo e antropofagia.
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Mais uma do carnaval !!! Destaque @aremug Apoio @zoe.vix Vem pro ES!!!

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“Estou muito animado, eu amo o carnaval. Sou de São Paulo, desfilei lá e no Rio, e agora vou estrear em Vitória nessa escola que é divina”, conta Maurício, em bate-papo exclusivo. Graziella – que é Grazi para os mais chegados – também está contente com o convite: “É a primeira vez que vou desfilar. Minha expectativa é crescer cada vez mais junto à MUG, trazendo brilho e felicidade com a certeza que a escola vai representar um desfile digno de campeã”.
"Meu irmão mora em Vitória há 12 anos e no ano passado se casou com uma linda capixaba. Nós somos todos de São Paulo, mas com meu irmão aqui meus pais quiseram mais tranquilidade e vieram para o Estado, também. Só tenho a agradecer a esta terra mágica, linda e com pessoas tão especiais"
Maurício Galdi - Ken Humano
  Crédito: Arquivo pessoal
Nenhum dos dois pode adiantar muito como será a fantasia, mas a Barbie deixa escapar: “Muitas penas, plumas... Cores lindas! Digamos que são as cores dos meus olhos (risos). Seremos ‘Seres Aquáticos – Habitantes do Paraíso de Esmeraldas”.
A fantasia dos dois já está pronta.
Para manterem o look impecável, os dois não escondem que frequentemente se rendem às novidades da indústria da estética, mas garantem que nesta época do ano intensificam as dietas e treinos. “Muita força de vontade”, confidencia Grazi.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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Carnaval Carnaval de Vitória espírito santo Sambão do Povo Carnaval no ES Mocidade Unida da Glória
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