Ken Humano vai desfilar com a Barbie no Carnaval de Vitória

O casal de bonecos da vida real será destaque da Mocidade Unida da Glória (MUG)
e vão desfilar juntos. Os dois vão representar a lenda das esmeraldas de Hidrolândia no enredo da agremiação, que fala de indígenas do Espírito Santo
e antropofagia.
“Estou muito animado, eu amo o carnaval. Sou de São Paulo, desfilei lá e no Rio, e agora vou estrear em Vitória nessa escola que é divina”, conta Maurício, em bate-papo exclusivo. Graziella – que é Grazi para os mais chegados – também está contente com o convite: “É a primeira vez que vou desfilar. Minha expectativa é crescer cada vez mais junto à MUG, trazendo brilho e felicidade com a certeza que a escola vai representar um desfile digno de campeã”.
Nenhum dos dois pode adiantar muito como será a fantasia, mas a Barbie deixa escapar: “Muitas penas, plumas... Cores lindas! Digamos que são as cores dos meus olhos (risos). Seremos ‘Seres Aquáticos – Habitantes do Paraíso de Esmeraldas”.
A fantasia dos dois já está pronta.
Para manterem o look impecável, os dois não escondem que frequentemente se rendem às novidades da indústria da estética, mas garantem que nesta época do ano intensificam as dietas e treinos. “Muita força de vontade”, confidencia Grazi.