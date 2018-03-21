Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Justiça suspende funcionamento da Linha Verde em Vitória
Leonel Ximenes

Justiça suspende funcionamento da Linha Verde em Vitória

Publicado em 21 de Março de 2018 às 15:11

Públicado em 

21 mar 2018 às 15:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Linha Verde está em fase de testes na orla de Camburi. Crédito: PMV
O juiz Mário da Silva Nunes Neto, da Terceira Vara da Fazenda Municipal de Vitória, acaba de suspender o funcionamento da Linha Verde, a faixa exclusiva de ônibus em Camburi que está causando grande polêmica na cidade.
A ação popular foi proposta por Licia Rezende Narciso, moradora de Jardim Camburi. Segundo seu advogado, Amarildo Santos, a liminar passa a valer a partir do momento em que a Prefeitura de Vitória for citada pelo oficial de Justiça, o que deve ocorrer ainda hoje.
O advogado explica que a Justiça acatou a tese de que a Linha Verde violou dois princípios: o da  gestão democrática e o do controle social e planejamento urbano. "A Linha Verde não respeitou a legislação federal. A Prefeitura de Vitória teria que ouvir os moradores e convocar audiências públicas, o que não aconteceu", disse. 
Na sua decisão, o juiz Mário Neto determinou multa diária de R$ 50 mil à Prefeitura de Vitória se a decisão não for cumprida. Além do prefeito Luciano Rezende, o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Tyago Hoffmann, é réu no processo.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados