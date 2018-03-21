Justiça suspende funcionamento da Linha Verde em Vitória

A Linha Verde está em fase de testes na orla de Camburi. Crédito: PMV

O juiz Mário da Silva Nunes Neto, da Terceira Vara da Fazenda Municipal de Vitória, acaba de suspender o funcionamento da Linha Verde, a faixa exclusiva de ônibus em Camburi que está causando grande polêmica na cidade.

A ação popular foi proposta por Licia Rezende Narciso, moradora de Jardim Camburi. Segundo seu advogado, Amarildo Santos, a liminar passa a valer a partir do momento em que a Prefeitura de Vitória for citada pelo oficial de Justiça, o que deve ocorrer ainda hoje.

O advogado explica que a Justiça acatou a tese de que a Linha Verde violou dois princípios: o da gestão democrática e o do controle social e planejamento urbano. "A Linha Verde não respeitou a legislação federal. A Prefeitura de Vitória teria que ouvir os moradores e convocar audiências públicas, o que não aconteceu", disse.

Na sua decisão, o juiz Mário Neto determinou multa diária de R$ 50 mil à Prefeitura de Vitória se a decisão não for cumprida. Além do prefeito Luciano Rezende, o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Tyago Hoffmann, é réu no processo.