Justiça manda Igreja Batista de Vitória refazer área degradada

Entrada da Igreja Evangélica Batista de Vitória em da Penha: derrota na Justiça Federal.Crédito: Gazeta Online
A Igreja Evangélica Batista de Vitória foi condenada pela Justiça Federal, em uma Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente, por ter feito aterro e edificação ilegal sobre uma área de preservação permanente (APP) que faz parte de uma das últimas reservas de manguezal da região de Jardim da Penha e Pontal de Camburi.
A sentença
Segundo a sentença publicada na última quinta-feira, a área degradada pela IEBV é de 668,94m2, cuja recuperação deve ser iniciada no prazo de 120 dias, sob pena de multa. A IEBV deverá realizar a restauração da área atingida com a retirada dos aterros e edificações, além da remoção de muro de contenção e dos entulhos.
Cabe recurso
Em 2008 o Iema já havia aplicado uma multa de R$ 65 mil em razão do dano ambiental provocado pela IEBV nesse resquício de manguezal de Jardim da Penha, onde há importante ninhal de garças, além de outras aves, peixes e caranguejos. Ainda cabe recurso da sentença para a segunda instância, mas o prazo para início das obras já está em curso.
Não rolam as pedras
Como antecipou ontem a coluna no Gazeta Online, a Vitória Stone Fair, que seria realizada de 5 a 8 de junho, foi adiada para 9 a 15. A greve dos caminhoneiros está impedindo que o material para os estandes e as rochas cheguem ao Pavilhão de Carapina.
Não rolam as pedras 2
Uma empresa de BH que monta estandes está com sete caminhões retidos na capital mineira. O quadro se repete em outros Estados e até no interior do Espírito Santo.
Neucimar, a missão
Neucimar Fraga, do PSD que apoia Temer com força, resolveu mudar outra vez a imagem do seu perfil nas redes sociais: sai o caminhão símbolo da greve e volta sua foto.
Carga valiosa
Resposta de uma adolescente à mãe aflita que não queria deixar a filha ir a um acampamento religioso na Região Serrana: “Mãe, os caminhoneiros estão deixando passar carga viva”.
Tudo caro
Os postos de combustíveis que tradicionalmente tinham os melhores preços ficaram na saudade.
Tudo normal
De uma internauta sobre a rotina nossa de cada dia: “O governo avisa que o transporte público está funcionando normalmente. Ou seja, você vai ficar 40 minutos no ponto e embarcar em um ônibus velho, malcuidado e lotado”.
O cara é bravo
De um leitor ao saber que nem a PM conseguiu liberar, em Brejetuba, as carretas que iriam buscar ração para aves: “Deve ser medo do prefeito”.
Penitência
PH e Luciano Rezende rezaram juntos, ontem à noite, na missa pelo aniversário de d. Luiz Mancilha na igreja de São Pedro, na Praia do Suá.
O sacrifício de Ivan
Podem reparar: toda vez que se reelege para o cargo, o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini VI, alega que não queria assumir a função, mas acabou sendo pressionado a aceitá-la por pressão dos colegas.
Alô, fiscalização!
Nobres vereadores canelas-verdes, vocês não temem ser processados por manter um colega em condição análoga ao trabalho escravo?
País dos privilégios
Está no Diário Oficial do Distrito Federal: desembargadores e juízes do DF e dos antigos territórios vão receber cada um, retroativamente,
R$ 473 mil. Desta vez, a culpa não é dos caminhoneiros.
Pode parar
Em resposta ao deputado Bruno Lamas (PSB), o presidente do CRM-ES, Carlos Magno Pretti Dalapicola, disse que é contra a abertura de novas turmas no curso de Medicina na Ufes.
Para a posteridade
O seu Hermelino de Souza, o rei dos ternos de Vitória que morreu na semana passada, foi o personagem do Obituário de ontem da Folha de São Paulo.
Efeito da greve
O Idaf anuncia hoje a prorrogação da vacinação contra a febre aftosa: o prazo final passará de hoje para 15 de junho.
Alô, maquinista!
Um país que está fora dos trilhos há tantos anos vai conseguir investir no transporte ferroviário?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.