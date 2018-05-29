Justiça manda Igreja Batista de Vitória refazer área degradada

Entrada da Igreja Evangélica Batista de Vitória em da Penha: derrota na Justiça Federal. Crédito: Gazeta Online

A Igreja Evangélica Batista de Vitória foi condenada pela Justiça Federal, em uma Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente, por ter feito aterro e edificação ilegal sobre uma área de preservação permanente (APP) que faz parte de uma das últimas reservas de manguezal da região de Jardim da Penha e Pontal de Camburi.

A sentença

Segundo a sentença publicada na última quinta-feira, a área degradada pela IEBV é de 668,94m2, cuja recuperação deve ser iniciada no prazo de 120 dias, sob pena de multa. A IEBV deverá realizar a restauração da área atingida com a retirada dos aterros e edificações, além da remoção de muro de contenção e dos entulhos.

Cabe recurso

Em 2008 o Iema já havia aplicado uma multa de R$ 65 mil em razão do dano ambiental provocado pela IEBV nesse resquício de manguezal de Jardim da Penha, onde há importante ninhal de garças, além de outras aves, peixes e caranguejos. Ainda cabe recurso da sentença para a segunda instância, mas o prazo para início das obras já está em curso.

Não rolam as pedras

Como antecipou ontem a coluna no Gazeta Online, a Vitória Stone Fair, que seria realizada de 5 a 8 de junho, foi adiada para 9 a 15. A greve dos caminhoneiros está impedindo que o material para os estandes e as rochas cheguem ao Pavilhão de Carapina.

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Uma empresa de BH que monta estandes está com sete caminhões retidos na capital mineira. O quadro se repete em outros Estados e até no interior do Espírito Santo.

Neucimar, a missão

Neucimar Fraga, do PSD que apoia Temer com força, resolveu mudar outra vez a imagem do seu perfil nas redes sociais: sai o caminhão símbolo da greve e volta sua foto.

Carga valiosa

Resposta de uma adolescente à mãe aflita que não queria deixar a filha ir a um acampamento religioso na Região Serrana: “Mãe, os caminhoneiros estão deixando passar carga viva”.

Tudo caro

Os postos de combustíveis que tradicionalmente tinham os melhores preços ficaram na saudade.

Tudo normal

De uma internauta sobre a rotina nossa de cada dia: “O governo avisa que o transporte público está funcionando normalmente. Ou seja, você vai ficar 40 minutos no ponto e embarcar em um ônibus velho, malcuidado e lotado”.

O cara é bravo

De um leitor ao saber que nem a PM conseguiu liberar, em Brejetuba, as carretas que iriam buscar ração para aves: “Deve ser medo do prefeito”.

Penitência

PH e Luciano Rezende rezaram juntos, ontem à noite, na missa pelo aniversário de d. Luiz Mancilha na igreja de São Pedro, na Praia do Suá.

O sacrifício de Ivan

Podem reparar: toda vez que se reelege para o cargo, o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini VI, alega que não queria assumir a função, mas acabou sendo pressionado a aceitá-la por pressão dos colegas.

Alô, fiscalização!

Nobres vereadores canelas-verdes, vocês não temem ser processados por manter um colega em condição análoga ao trabalho escravo?

País dos privilégios

Está no Diário Oficial do Distrito Federal: desembargadores e juízes do DF e dos antigos territórios vão receber cada um, retroativamente,

R$ 473 mil. Desta vez, a culpa não é dos caminhoneiros.

Pode parar

Em resposta ao deputado Bruno Lamas (PSB), o presidente do CRM-ES, Carlos Magno Pretti Dalapicola, disse que é contra a abertura de novas turmas no curso de Medicina na Ufes.

Para a posteridade

O seu Hermelino de Souza, o rei dos ternos de Vitória que morreu na semana passada, foi o personagem do Obituário de ontem da Folha de São Paulo.

Efeito da greve

O Idaf anuncia hoje a prorrogação da vacinação contra a febre aftosa: o prazo final passará de hoje para 15 de junho.





Alô, maquinista!