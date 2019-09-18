Justiça expede alvará de soltura da prefeita de Presidente Kennedy

A prefeita de, Amanda Quinta (sem partido), pode deixar o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (18). Segundo O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o alvará de soltura foi expedido nesta tarde.

Amanda está presa desde o dia 08 de maio, quando foi detida durante a Operação Rubi, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPES), que apurou um esquema de fraude em licitações e pagamento de propina na cidade.

A decisão foi tomada pelo colegiado da Sexta Turma do tribunal, que determinou por unanimidade pela liberdade de Amanda. O relator, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, resolveu substituir a custódia preventiva por medidas cautelares. Entre as determinações do relator estão a continuidade do afastamento de Amanda das atividades da prefeitura e a proibição do contato com outros agentes envolvidos na investigação.