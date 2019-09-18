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Liberdade

Justiça expede alvará de soltura da prefeita de Presidente Kennedy

Amanda Quinta pode deixar a prisão nesta quarta-feira (18). Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou que alvará foi expedido nesta tarde

Publicado em 

18 set 2019 às 13:05

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 13:05

Amanda Quinta no dia em que foi presa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (sem partido), pode deixar o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (18). Segundo O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o alvará de soltura foi expedido nesta tarde.
O despacho foi assinado pelo desembargador Fernando Zardini Antonio, Relator da Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual (MPES) contra a prefeita.
O alvará de soltura era aguardado pela defesa desde que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liberdade para a prefeita de Presidente Kennedy em decisão unânime na tarde desta terça-feira (17).
Amanda está presa desde o dia 08 de maio, quando foi detida durante a Operação Rubi, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPES), que apurou um esquema de fraude em licitações e pagamento de propina na cidade.
A decisão foi tomada pelo colegiado da Sexta Turma do tribunal, que determinou por unanimidade pela liberdade de Amanda. O relator, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, resolveu substituir a custódia preventiva por medidas cautelares. Entre as determinações do relator estão a continuidade do afastamento de Amanda das atividades da prefeitura e a proibição do contato com outros agentes envolvidos na investigação.

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