Júri do Carnaval de Vitória volta a ser misto, com capixabas e cariocas

Desfile da Escola de Samba Unidos da Piedade no Sambão do Povo em 2013 Crédito: Carlos Alberto Silva

*Por Jace Theodoro

A procedência de jurados no carnaval capixaba sempre foi motivo de controvérsias. Se são só capixabas, só paulistanos ou apenas cariocas, as reclamações vêm de todos os lados. Este ano, a Liesge resolveu fazer um mix de julgadores. Dos 27 jurados para os nove quesitos, 18 serão capixabas e 9 cariocas. Mas na hora da apuração, com os resultados, alguma polêmica vai rolar. Faz parte do espírito carnavalesco.

Quesitos em seminário

Alguns desses jurados de fora participam do seminário que a Liga promove neste sábado, às 13h, para falar sobre o julgamento de quesitos. Além deles, as escolas do Grupo Especial enviarão um representante para explicar a função de um quesito sugerido pela Liesge. O evento, na escola Major Rabaioli, atrás do Sambão do Povo, será para jurados capixabas e aberto ao público.

Transmissão dos desfiles da Rede Gazeta terá 130 profissionais

Equipe fechada da Rede Gazeta para a transmissão dos desfiles do grupo de Acesso e Especial nos dias 14 e 15 de fevereiro, a partir das 22h. São mais de 130 profissionais atuando na frente e atrás das 18 câmeras. Ao vivo, são quase 20 horas no ar. Na sexta, a transmissão do Grupo de Acesso será pelo site G1. No estúdio, estarão os apresentadores Carol Monteiro e André Falcão com os comentaristas Glaydson Santos e Iamara Nascimento.

Grupo Especial é transmitido pela TV e internet

No sábado, desfilam no Sambão do Povo as sete escolas do Grupo Especial com transmissão pela TV Gazeta e site G1 simultaneamente. Mario Bonella e Daniela Abreu comandam a apresentação com os citados comentaristas e mais este colunista que só comenta os desfiles do Grupo Especial. Entre sexta e sábado, sete repórteres se dividirão entre estúdio, concentração, meio da pista, arquibancada e dispersão enquanto dezenas de técnicos, direção e produção estarão nos bastidores. Revesam nos dois dias, os repórteres Diony Silva, Dani Cariello, Fabíola de Paula, Gabriela Ribeti, Elton Ribeiro, Luanna Esteves, Diego Araújo e Naiara Arpini

Um fera da TV Globo na direção geral

A transmissão, mais uma vez, conta com a experiência do diretor de produção e eventos especiais de jornalismo da Rede Globo, Fernando Gueiros. Ele é responsável por várias coberturas importantes e estratégicas que abrangem da visita do Papa ao Brasil ao carnaval do Rio e São Paulo. É dele o projeto do "aquário", o estúdio de vidro onde ficam os profissionais que trabalham em todos os carnavais. O colunista já trabalhou sob sua direção nas transmissões e dele posso dizer: é profissional que sabe ouvir, educado no trato com a equipe, além de ser um ótimo conversador, como ele mesmo se define.

Fernando Gueiros, diretor da Rede Globo Crédito: Vitor Jubini

Divas brilham no Sambão

Lorena Fafá, destaque de luxo da Boa Vista, mesmo morando em Angola, não deixa de desfilar na escola de coração. Mais uma vez, ela vem na frente do abre-alas com a fantasia “La diva, la vita”, homenagem à música clássica e à diva do bel canto capixaba Natércia Lopes. O ateliê de Flavio Rafalsky confecciona a fantasia e a musa da escola conta que, por morar no exterior, fica difícil fazer as provas de roupa, mas o figurinista tem um manequim no ateliê com todas as suas medidas.

Lorena Fafá no desfile da Independente de Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fernando Madeira

Bailado de classe

Eles são um casal que chama a atenção na avenida pelo estilo classudo de apresentação. Julliander e Géssya, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da MUG, estão trabalhando com afinco para garantir notas 10 na avenida. Com formação de bailarinos, a dupla já está com a coreografia pronta só faltando adaptá-la ao figurino, já que o peso da roupa tem influência na movimentação do casal. A fantasia, confeccionada no ateliê de Diogo Rocha, ainda é segredo, mas o colunista pode adiantar que é uma leitura poética sobre uma lenda capixaba.

Piedade ganha presentão no aniversário

A comemoração dos 65 anos da Unidos da Piedade, a escola de samba mais antiga do Espírito Santo, não foi na quadra da escola como é habitual. Com a proibição do uso da quadra, desta vez, o “Parabéns pra você”, na quarta-feira (15), foi no Telecentro do morro da Piedade com participação animada da comunidade e todos os segmentos da escola. Mas o presente de aniversário, anunciado na noite da festa, não poderia ser melhor: o uso da quadra na Fonte Grande foi liberada e, desde essa sexta (17), os eventos voltaram para lá.

Rainha mãe

A rainha do carnaval 2019, Jordana Catarina, não pôde passar a faixa para sua sucessora na Família Real. O motivo, mais que justo, foi o nascimento de Liz Catarina na última segunda-feira (13). Na semana passada, Jordana curtia o fim da gravidez na quadra da Boa Vista no Encontro das Rainhas. A pequena Liz nasce sob o signo do samba, já que o pai Cacique, ex-presidente da Pega no Samba, também carrega o carnaval na veia.

Jordana Catarina, rainha do Carnaval de Vitória 2019, está grávida Crédito: Victor Dell’Antonio

Crachá só para profissas

Os profissionais da imprensa que vão trabalhar nos dias do desfile no Sambão do Povo têm até esta segunda, 20, para enviar material do credenciamento, que começou no dia 6 de janeiro. Lembrando que o credenciamento é voltado para quem de fato trabalha no evento e não para quem quer apenas circular livremente com crachá pelo Sambão, como o colunista já presenciou. O metro quadrado de jornalistas e fotógrafos "fake" na hora do credenciamento é de encher a pipoca do Sambão.

Viva Alex