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Editorial

Juntando as peças

Evolução das reformas, principalmente a previdenciária, vai garantir investimentos que são um compromisso com o futuro

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 21:31

Públicado em 

01 fev 2018 às 21:31

Colunista

OBrasil, hoje, é um quebra-cabeça desmontado. É chegada a hora de ter coragem de definir as prioridades, juntando as peças. Por mais que os ventos comecem a dispersar a recessão mais severa de nossa história, o descontrole do gasto público ainda é empecilho para uma prosperidade concreta e perene. Reunir os pedaços é um desafio, porque exige a visão de que as reformas, como a da Previdência, beneficiam um bem maior e coletivo.
É inconcebível o fato de o rombo da Previdência, incluindo INSS e aposentadoria de servidores e militares, ter chegado ao déficit de
R$ 268,7 bilhões em 2017. Se a sociedade não se convencer de que está tudo conectado – um gasto previdenciário sem sabedoria debilita os cofres públicos e prejudica todos os setores, incluindo os essenciais –, não será possível atingir um desenvolvimento duradouro e sustentável, com crescimento econômico e justiça social. Educação, saúde, segurança, infraestrutura, tudo sai perdendo. Não há alternativa, o país precisa sair dessa encruzilhada. E uma reforma bem-feita precisa banir privilégios.
É simples: hoje 57% dos gastos do Orçamento são com Previdência Social. Se nada for feito, chegaremos a 100% em 20 anos. É assustador. Nessa toada, como o país conseguirá investir? Como se cria um ambiente de negócios confiável com as contas tão desajustadas? O desemprego teve ligeira queda, chegando a 11,8%, impulsionado pela informalidade, mas sem investimento fica ameaçado. O futuro próximo sinaliza com mudanças radicais no universo do trabalho, sob o impacto dos avanços tecnológicos. O mundo não para, e o país deve estar preparado, focado na educação.
Reduzir os gastos com aposentadoria não é tirar esse direito do contribuinte, pelo contrário. É definir quais são as prioridades, para garantir serviços públicos com mais qualidade, que pelo menos justifiquem a excessiva carga tributária, em torno de 32% do PIB, hoje sem contrapartida visível. A evolução das reformas é um compromisso com o futuro. Um compromisso com o todo.

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