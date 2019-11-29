Juiz manda vereador cassado voltar ao cargo em Guarapari

Dito Xaréu foi cassado no dia 14 de novembro com o voto favorável de 12 vereadores Crédito: Divulgação

O juiz Gustavo Marçal da Silva e Silva, da Vara de Guarapari, determinou a volta imediata do vereador Dito Xaréu à Câmara Municipal. O parlamentar foi cassado, acusado de corrupção, no dia 14 de novembro, por 12 votos favoráveis, três abstenções e uma ausência. A mesa diretora da Câmara já anunciou que vai recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça.

Em sua sentença, o juiz determina a imediata recondução do vereador ao cargo e, em caso de descumprimento da decisão, a Câmara terá que pagar multa diária de R$ 10 mil.

O ÁUDIO DO VEREADOR

Dito Xaréu foi acusado pela Comissão Processante da Câmara de pedir, por meio de um áudio de aplicativo, propina a empresários de Guarapari durante a tramitação da Lei Municipal de Eventos. Nos áudios investigados pela Casa, o vereador diz: “Vai dar tudo certo, eu preciso que faça aquele 50% para poder batizar os meninos aqui, beleza? É seis, seis mil”.