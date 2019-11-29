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Leonel Ximenes

Juiz manda vereador cassado voltar ao cargo em Guarapari

Dito Xaréu é acusado de pedir propina a empresários em um áudio; Câmara anuncia que vai recorrer

Públicado em 

29 nov 2019 às 17:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dito Xaréu foi cassado no dia 14 de novembro com o voto favorável de 12 vereadores Crédito: Divulgação
O juiz Gustavo Marçal da Silva e Silva, da Vara de Guarapari, determinou a volta imediata do  vereador Dito Xaréu à Câmara Municipal. O parlamentar foi cassado, acusado de corrupção, no dia 14 de novembro, por 12 votos favoráveis, três abstenções e uma ausência. A mesa diretora da Câmara já anunciou que vai recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça.
Em sua sentença, o juiz determina a imediata recondução do vereador ao cargo e, em caso de descumprimento da decisão, a Câmara terá que pagar multa diária de R$ 10 mil.

O ÁUDIO DO VEREADOR

Dito Xaréu foi acusado pela Comissão Processante da Câmara de pedir, por meio de um áudio de aplicativo, propina a empresários de Guarapari durante a tramitação da Lei Municipal de Eventos. Nos áudios investigados pela Casa, o vereador diz: “Vai dar tudo certo, eu preciso que faça aquele 50% para poder batizar os meninos aqui, beleza? É seis, seis mil”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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