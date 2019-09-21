Jovem ferido falava ao celular com amigo na hora de acidente em Vitória

Grave acidente tirou a vida de Lucas (à esquerda) e deixou Marcelo ferido Crédito:

e tirou a vida do jovem Lucas Rudek Sampaio, de 24 anos, primo de Marcelo. O carro em que eles estavam, um Volkswagen Santana, saiu da pista e atingiu uma árvore no canteiro central da Avenida Saturnino de Brito. O jovem Marcelo Sampaio, de 22 anos, que ficou ferido em grave acidente na Praia do Canto, em Vitória, conversava ao telefone com o amigo Ennzo de Alvarenga no momento da colisão. A batida aconteceu por volta das 5h30 deste sábado (21),, de 24 anos, primo de Marcelo. O carro em que eles estavam, um Volkswagen Santana, saiu da pista e atingiu uma árvore no canteiro central da Avenida Saturnino de Brito.

Os dois jovens voltavam de uma boate localizada em Jardim Camburi e seguiam para casa que Marcelo divide com Ennzo na Praia do Suá, também na Capital. O amigo conta que não ouviu o barulho do acidente, a ligação apenas ficou muda.

"Eles estavam na boate e iam passar no posto de gasolina antes de vir para a minha casa. Eu estava no telefone com Marcelo no momento do acidente, mas não ouvi o barulho da batida, o telefone só ficou mudo. Eu fiquei sabendo do acidente por uma colega de trabalho", relembra Ennzo.

O amigo de Marcelo afirma que não era muito próximo de Lucas, mas ficou apreensivo pela morte do primo de Marcelo e agora espera que o amigo se recupere.

ESTADO DE SAÚDE

A vendedora Rita de Cássia é mãe de Marcelo e conta que o rapaz está internado e foi necessário colocar um dreno torácico para retirar sangue do pulmão. O jovem ainda não sabe sobre a morte do primo.

"Ele ainda não sabe (da morte do primo), mas ele está fora de perigo. Eu estou muito preocupada em como ele pode reagir, por isso a gente prefere contar amanhã, junto com uma assistente social e com o procedimento correto", explica Rita.

Sobre o acidente, Rita conta que o filho está confuso e não sabe o que pode ter acontecido.

"Na verdade, todo mundo está confuso. Pode ter sido até um defeito no carro, mas ainda não sabemos nada. Ninguém entendeu nada", relata.

VELÓRIO E ENTERRO

De acordo com informações de familiares de Lucas, o velório acontece desde às 19h em uma igreja na Rua das Acácias, no bairro Jose de Anchieta, na Serra. Já o enterro, acontecerá no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, às 10h deste domingo (22).

O ACIDENTE

Lucas morreu em acidente na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini/Reprodução/Instagram

O jovem Lucas Rudek Sampaio, 24 anos, morreu em um grave acidente envolvendo um carro na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, no início da manhã deste sábado (21). O carro em que Lucas estava, um Volkswagen Santana, saiu da pista e atingiu uma árvore no canteiro central da avenida.

O primo de Lucas, Marcelo Sampaio, de 22 anos, que também estava no veículo, ficou ferido. Com o impacto da colisão, o Santana partiu ao meio. O banco do motorista foi parar na parte de trás do veículo. De acordo com uma testemunha, a batida aconteceu por volta das 5h30. A testemunha relatou, ainda, que ouviu o barulho de uma frenagem e, em seguida, o barulho da batida.

Um empresário, de 48 anos, que esteve no local do acidente na manhã deste sábado, contou que a filha dele, de 19 anos, amiga dos jovens, estava em outro carro e iria se encontrar com eles em um posto.

"Ela estava no carro da frente com duas amigas e um rapaz. Eles combinaram de se encontrar em um posto de gasolina. Quando o carro que ela estava parou, eles ouviram o barulho e era o carro dos amigos".

MÃE AFIRMA QUE PRIMOS ESTAVAM TRABALHANDO

A vendedora Rita de Cássia, de 52 anos, é mãe do jovem ferido no acidente. Ela informou à reportagem mais cedo e afirmou que o filho chegou ao hospital lúcido.

"Ele está machucado, estão limpando o sangue para conseguir avaliar melhor. Não sei se quebrou algum osso. Mas vamos torcer para ele ficar bem".

Ela contou, ainda, que o filho é estudante de Direito e Educação Física e estava trabalhando como promoter. "Ele e o primo estavam na boate a trabalho. Não sei se eles beberam, já que estavam em horário de serviço".

A vendedora contou ainda que é grata pela ajuda dos amigos que passavam na hora, mas a família está em luto por Lucas. "O Lucas é filho do meu irmão. Apesar do meu filho estar com vida, perdemos alguém da família. Mas agora, tenho gratidão pelos amigos dele que passaram na hora e tiveram todo cuidado em me dar a notícia e apoio".