Josy Côgo: a socialite capixaba que toma o chá de Elizabeth II

“Água, suco ou espumante, senhores?”, perguntou o simpático Tuca – o garçom – assim que a reportagem de A GAZETA entrou no espaçoso apartamento de Josy Côgo Sampaio, de 38 anos, à beira-mar de Vila Velha. O imóvel em que ela vive com o marido, o advogado e empresário Joaquim Sampaio, de 41 anos, e os dois filhos, Mateus Augusto, de 11 anos, e Pedro, de 9 anos, fica em um famoso (e luxuoso) condomínio da cidade, no bairro Itapoã.
A bonita terminava de se maquiar nesse ínterim e, se não bastasse a fartura do bar, a socialite logo se encarregou de colocar uma trilha sonora para compor a cena. “Olha, Pedro, essa playlist chama ‘Josy Côgo loves Rio’”, contou, empolgada, lembrando das visitas que faz ao Copacabana Palace, na Cidade Maravilhosa.
Depois de Marcina Chiabay e Eduarda Buaiz, em vídeo, Josy conversou com a equipe encerrando a série de entrevistas “Socialite Capixaba”, produzida pelo Divirta-se, seção de Entretenimento de A GAZETA.
Durante o bate-papo, a advogada por formação, que hoje se dedica aos cuidados do lar e estudos de mesa posta, também detalhou parte de suas viagens e mostrou, com exclusividade, o jogo de chá que possui da mesma marca de louça que a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, usa no Palácio de Buckingham.
"Comprei em uma viagem a Londres e fico admirada com a forma como os britânicos lidam com a cultura da monarquia. Quando Elizabeth vai às compras, a loja fecha só para ela. Olha que luxo!"
E não só de louça personalizada vive Josy, que também tem papelaria e até aplicações de seu monograma no papel higiênico que acomoda em seu lavabo. Tudo vindo de São Paulo. “São detalhes que não se encontra mais hoje em dia. Acho que falta”, justifica.
Para Josy, ter uma posição na sociedade capixaba e ser exemplo é gratificante, sobretudo quando ela sente que consegue ajudar os outros por meio de paixões que redescobriu depois de mais de 15 anos de casada.
"Muita gente tem peças em casa que não imagina como pode arrumar em uma mesa, por exemplo. Já fiz vários encontros para ensinar e, em uma confraria que tenho com 14 amigas, nós sempre levantamos temas como decoração, amor, casamento e família para discutirmos juntas", fala.
Esses encontros, inclusive, são forma que a empresária vê de conquistar um mundo melhor daqui para frente.