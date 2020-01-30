Jônice Tristão vai arrecadar doações para vítimas da chuva no ES

Jônice Tristão Crédito: Marcelo Prest/ arquivo AG

Em lugar de presente de aniversário, o empresário Jônice Siqueira Tristão, que vai celebrar seus 90 anos com festa na Aldeia da Praia, neste sábado, 1º de fevereiro, vai arrecadar doações para vítimas das chuvas no ES. O convite, uma criação da artista Ana Paula Castro, sugere ainda doações para uma entidade. "A vida já nos foi muito generosa. Compartilhe meu presente com quem necessita, a Obra Social Gabriel Delane".

JT receberá ao lado de sua mulher, Ilza Tristão, e os filhos Ronaldo, Sérgio, Ricardo (in memorian) e Patrícia Tristão.

A decoração da festa será assinada pelo famoso José Antonio de Castro Bernardes e pelo florista André Pedrotti. A chef Claudia Moulin assina o bufê da festa, que terá apresentação de uma orquestra, que virá de São Paulo. O cerimonial será assinado por Stella Miranda. A festa começará com uma celebração em Ação de Graças, às 19h, na capela da família, que fica no jardim da casa, na Aldeia.

Presidente do conselho consultivo do Grupo Tristão, o empresário fez da Tristão Cia de Comércio Exterior o maior exportador brasileiro de café durante dez anos consecutivos.

ARTE E MODA

Babi Nunes, Julia Bottechia e Sara Ribeiro: em noite fashion e de previsões astrológicas para 2020. Crédito: Monica Zorzanelli

ESQUENTA PARA O CARNAVAL

Thici Tibério prepara uma coleção cápsula especial de Carnaval. Transparência, maxipaetê furta-cor e manga bufante fazem parte dos looks para a folia. Entre as modelagens, o quimono e a hot pant, peça que já se tornou must have do carnaval de rua.

QUERIDAS DE RR

Isabella Castro e Daniela Cardoso Crédito: Monica Zorzanelli

Andrea de Pinho, Rapha Navarro e Milly Cruz Crédito: Monica Zorzanelli

RUMO AO EGITO

A empresária Sandra Demoner e o arquiteto Sérgio Paulo Rabello estão radiantes, pois vivenciarão uma experiência única no Egito. Eles foram premiados pela segunda vez consecutiva na Categoria Diamond Desing, no programa Talent Club da marca Hunter Douglas. Eles estão ansiosos para marcar a data da viagem e conhecer de perto os fascínios de uma das civilizações mais antigas da humanidade, suas belezas, cultura, templos, santuários e, claro, as pirâmides, múmias e faraós.

BATE-PAPO FASHION