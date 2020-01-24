Itaúnas ganha espaço para festas e  eventos ao ar livre

Itaúnas, no Norte do Estado, acaba de ganhar um espaço para festas e eventos ao ar livre. O empresário Celson Lacerda Soares, mais conhecido como Celsão, acaba de construir o espaço ao lado do seu restaurante e pousada, localizados no paraíso chamado Riacho Doce, em Itaúnas. O novo point promete ser palco de celebrações de casamentos, aniversários e lançamentos de produtos, ao ar livre.
INAUGURAÇÃO 1
VERÃO 2020
LOOK DE FESTA
Jônice Tristão vai vestir um elegante terno Armani da nova coleção da multimarcas de Cesinha Saade.
NOVA PIZZARIA
O empresário Tiago Bertollo e sua esposa Izabel Benezath finalizam os prepativos para a abertura da nova casa. A Figata Pizza e Birra chegará em fevereiro no Shopping Vitoria.
ESPECIALIZAÇÃO EM COSMÉTICOS CAPILARES
Nossa farmacêutica tricologista Cristal Bastos está concluindo mais uma especialização, dessa vez em Desenvolvimento de Cosméticos Capilares na USP, em São Paulo.
NOVO JAPA
PARCERIA FASHHION
A boutique do Guaramare comandada pela Nuvem Sublimação fez tanto sucesso que Rachel Pires e Maritza Bojovsvi decidiram expandir a parceria para além das duas noites de verão promovidas no restaurante. Agora, todo mundo que quiser levar um pedacinho do Guaramare para casa pode encomendar os produtos com estampas inspiradas nos quadros de Vicente Bojovski. São aventais, sousplats, almofadas, pareôs, cangas, nécessaires e lenços.
CANTANDO COM GERMANA
Herdeirinha de Neiva Buaiz, Germana Wernesbach apresenta o show "Cantando com Germana", acompanhado de Roger Bezerra (piano), Paulo Sodré (baixo) e Edu Szajnbrum (bateria), nesta sexta-feira (24), no 244/Club, Praia do Canto.