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Renata Rasseli

Itaúnas ganha espaço para festas e  eventos ao ar livre

Sob a batuta do famoso Celsão, o espaço, localizado em Riacho Doce,  pode ser palco de  casamentos, aniversários e lançamentos de produtos

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 03:00

Públicado em 

24 jan 2020 às 03:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cerimonial em Itaúnas Crédito: divulgação
Itaúnas, no Norte do Estado, acaba de ganhar um espaço para festas e eventos ao ar livre. O empresário  Celson Lacerda Soares, mais conhecido como Celsão,  acaba de construir o espaço ao lado do seu restaurante e pousada, localizados no paraíso chamado Riacho Doce, em Itaúnas. O novo point promete ser palco de celebrações de casamentos, aniversários e lançamentos de produtos, ao ar livre. 

INAUGURAÇÃO 1

Carolina Roncetti e Bianco Santos: novo restaurante japonês em Vila Velha.   Crédito: Divulgação

VERÃO 2020

Ana Luiza Azevedo e Isabella Novaes: exibindo a nova coleção de eyewear, na Praia da Guarderia, em Vitória.  Crédito: Divulgação

LOOK DE FESTA

Jônice Tristão vai vestir um elegante terno Armani da nova coleção da multimarcas de Cesinha Saade. 

NOVA PIZZARIA

O empresário Tiago Bertollo  e sua esposa Izabel Benezath  finalizam os prepativos para a abertura da nova casa. A Figata Pizza e Birra chegará em fevereiro no Shopping Vitoria.

ESPECIALIZAÇÃO EM COSMÉTICOS CAPILARES

Nossa farmacêutica tricologista Cristal Bastos está concluindo mais uma especialização, dessa vez em Desenvolvimento de Cosméticos Capilares na USP, em São Paulo. 

NOVO JAPA 

Leandro Lopes, Nam Ki Park, Antônio Park, Guto Duarte e Felipe De Nadai: novo sushi na Praia da Costa Crédito: Mônica Zorzanelli

PARCERIA FASHHION

A boutique do Guaramare comandada pela Nuvem Sublimação fez tanto sucesso que Rachel Pires e Maritza Bojovsvi decidiram expandir a parceria para além das duas noites de verão promovidas no restaurante. Agora, todo mundo que quiser levar um pedacinho do Guaramare para casa pode encomendar os produtos com estampas inspiradas nos quadros de Vicente Bojovski. São aventais, sousplats, almofadas, pareôs, cangas, nécessaires e lenços.

CANTANDO COM GERMANA

Herdeirinha de Neiva Buaiz, Germana Wernesbach apresenta o show "Cantando com Germana", acompanhado de Roger Bezerra (piano), Paulo Sodré (baixo) e Edu Szajnbrum (bateria), nesta sexta-feira (24), no 244/Club, Praia do Canto. 

NA TERRA DO MICKEY

Livia Bonfante Caliman e Ana Beatriz Furtado Soares: curtindo os parques da Disney, ao lado de Tia Penha.  Crédito: Divulgação

ALMOÇO DE VERÃO

Luciete Calmon, Gláucia Baião, Renata Gouvea, Adriana Abaurre, Fernanda Serrão Coser, Karla Leal e Ana Clark: celebrando a amizade em Peracanga.  Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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