Itapemirim: estudante que estava desaparecida retorna para casa

Após 14 dias, a estudante deFernanda Geovana da Silva Rosa, de 14 anos, voltou para casa. A mãe da garota, Wanda Ferreira, chegou a registrar o desaparecimento na delegacia. Ela contou que estava na casa de uma amiga, no próprio balneário.

, com uma mochila e algumas peças de roupas. A estudante, que mora com a mãe e irmãs em Itaipava, deixou familiares preocupados em buscas de informação.

“Fernanda voltou para casa ontem a noite. Não disse ainda qual o motivo de ter fugido. Falou que estava na casa de uma amiga em Itaipava. Ela está bem. Graças a Deus, acabou tudo bem”, disse a mãe aliviada