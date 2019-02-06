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Retorno

Itapemirim: estudante que estava desaparecida retorna para casa

Fernanda Geovana da Silva Rosa, de 14 anos contou que estava na casa de uma amiga, no próprio balneário

Publicado em 

06 fev 2019 às 20:14

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 20:14

Fernanda Geovana da Silva Rosa Crédito: Facebook
Após 14 dias, a estudante de Itapemirim Fernanda Geovana da Silva Rosa, de 14 anos, voltou para casa. A mãe da garota, Wanda Ferreira, chegou a registrar o desaparecimento na delegacia. Ela contou que estava na casa de uma amiga, no próprio balneário.
Fernanda Geovana da Silva Rosa desapareceu durante a madrugada do último dia 22, com uma mochila e algumas peças de roupas. A estudante, que mora com a mãe e irmãs em Itaipava, deixou familiares preocupados em buscas de informação.
“Fernanda voltou para casa ontem a noite. Não disse ainda qual o motivo de ter fugido. Falou que estava na casa de uma amiga em Itaipava. Ela está bem. Graças a Deus, acabou tudo bem”, disse a mãe aliviada

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