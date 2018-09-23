Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Interdição e proteção
Editorial

Interdição e proteção

Falta de um plano emergencial de evacuação da Terceira Ponte e de amparo aos usuários é uma falha grave que precisa ser corrigida

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 21:30

Públicado em 

22 set 2018 às 21:30

Colunista

Terceira Ponte ficou oito horas interditada Crédito: TV Gazeta
As oito horas de interdição da Terceira Ponte no último dia 10 provocaram uma reação oportuna do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Não se ousa negar, neste espaço, que todo e qualquer esforço empreendido para salvar uma vida é válido (e necessário) nas situações em que pessoas são levadas ao local, movidas pelo desespero. Mas o flagrante desamparo da população não só naquela segunda-feira, mas também nas ocasiões anteriores, torna-se inaceitável pela sua recorrência. É uma falha grave a inexistência de um plano de ação emergencial, com medidas que já deveriam ser protocolares, para garantir a integridade física de todos os cidadãos circunstancialmente envolvidos.
Uma estrutura colossal como a da Terceira Ponte, sujeita até mesmo a intempéries, é o tipo de construção que exige planos de evacuação muito bem elaborados. É preciso treinamento.
A concessionária Rodosol e o poder público têm responsabilidade pelo bem-estar de seus usuários. Um compromisso que recai sobre os agentes designados a garantir a segurança pública, no caso a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e as Guardas Municipais de Vitória e de Vila Velha.
A pronta mobilização da 27ª Promotoria Cível de Vitória na abertura de um inquérito civil para averiguar a possível violação de direitos no episódio é um importante capítulo no debate em torno das interdições da ponte por conta de tentativas de suicídio. Por outro lado, há também o clamor pela implantação de uma barreira de proteção, uma prioridade para que a ponte deixe de ser cenário dessas investidas, mesmo que se saiba que o problema do suicídio como questão de saúde pública é muito mais profundo. Há uma promessa de que a instalação tenha início até o fim do ano, cobrança que será certamente feita por este jornal.
Tão preocupante é o caos da interdição, interrompendo o direito de ir e vir e causando transtornos sérios, envolvendo até mesmo a saúde das pessoas. Cobrar por ações coordenadas em situações excepcionais como essa equivale a defender a vida e a segurança de todos, sem distinção. Com a bênção da Constituição.

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados