Instituto Ponte registra aumento de 40% do número de alunos

Turma Pig do Instituto Ponte Crédito: Divulgação

Poucas iniciativas voltadas à educação, no Estado, podem comemorar um aumento tão expressivo no número de participantes quanto o Instituto Ponte, que registrou um crescimento de 40% neste ano, em comparação a 2019. Para 2020, a ONG contará com 152 alunos, todos oriundos de famílias de baixa renda.

Criado há cinco anos, o Instituto atua como uma Ponte que oportuniza uma educação de qualidade para jovens talentos que, sem o projeto, teriam poucas ou nenhuma chance de frequentar escolas particulares e ter uma formação de maior excelência.

Para este ano, as expectativas da presidente do IP, Bartira Almeida, são repetir – e até superar – os ótimos resultados alcançados no ano passado, quando 68% dos alunos foram destaques em olimpíadas acadêmicas nacionais e internacionais, sendo que 46% foram premiados; a média escolar dos bolsistas ficou em 8,7 e pelo menos 94% dos alunos obtiveram média superior a da sua turma.

QUERIDOS DE RR

Stella Miranda e José Antônio Castro Bernardes: na festa de 90 anos de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

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O empresário Eduardo Comper recebe profissionais capixabas do setor de arquitetura e decoração de interiores na próxima terça-feira, dia 11, para brunch a partir das 11h, para apresentar o novo showroom 2020 de sua loja Et Lux iluminação na Luciano das Neves, em Vila Velha.

ZAG.

A influenciadora digital capixaba Carol Marchezi está na contagem regressiva para o primeiro aniversário do seu pequeno Miguel. O décor é Camila Sarmento promete encantar os convidados.

ZIG.

Clara e Antônio Pais recebem arquitetos convidados, no próximo dia 18, em sua loja, em Vitória, para um evento requintado. Os presentes receberão máscaras ao chegarem ao local, que darão o tom da temática do baile. A ocasião marcará o encerramento do Programa Experiência de 2019, onde os profissionais que se destacaram serão premiados, e o lançamento da edição de 2020 do programa de fidelidade.

ZAG.

Nossa advogada capixaba Elisa Galante foi eleita vice-presidente da gestão estadual da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ). A posse será no próximo dia 14, em Goiânia.

FESTA

Renata Cola e João Carlos Siqueira: na festa de aniversário de 90 anos de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

ZIG.

As psicanalistas Bianca Martins e Thamy Carvalho, coordenadoras da Rede Bebê Vix, recebem profissionais da saúde e educação, neste sábado (8), em Santa Lúcia, para debater a importância da rede de apoio às famílias após o nascimento de um filho. A Rede Bebê é um espaço para discussão de temas relacionados à Primeira Infância que foi fundada em Porto Alegre, em 2018, e hoje já conta com núcleos em diversas cidades brasileiras.

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Guilherme Targueta, Leonardo Huver, Rafael Pimenta e Caio Barth se preparam para reabrir o pub Porão em Domingos Martins, neste sábado, dia 8.

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As irmãs Aline e Amanda De Martin recebem clientes e parceiros neste sábado (8), para lançamento de mais um empreendimento imobiliário, em Serra. Pelo visto, a tendência de alta do mercado imobiliário segue firme e a liderança feminina também.

ELEGANTES