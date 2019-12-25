Instituto Jones dos Santos Neves: comprometimento com o ES

Instituto Jones dos Santos Neves completa 44 anos Crédito: Google Maps

São vários os exemplos de gestores, lideranças políticas, profissionais, pesquisadores, professores e estudantes que expressam admiração pelo nosso querido Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), uma instituição capixaba forte. Outro dia, uma orientanda minha da graduação em Arquitetura e Urbanismo me contou sobre seu sonho de um dia poder estagiar ou trabalhar nessa instituição de pesquisa.

Por meio da Lei nº 3.043, o IJSN foi constituído em 31 de dezembro de 1975 sob a denominação de Fundação Jones dos Santos Neves. A partir do Decreto nº 1.469-N, de 27 de outubro de 1980, passou a denominar-se IJSN. No início de suas atividades, o Instituto Jones contribuiu substancialmente com o apoio técnico aos municípios no que tange às ações de planejamento territorial.

Na década de 1980, o IJSN desenvolveu o Projeto Transcol. Em 1986, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) foi estruturada com o objetivo de organizar o sistema de transporte coletivo no aglomerado urbano capixaba, gerenciar os serviços existentes e implantar o Projeto Transcol. A equipe inicial da Ceturb-GV era composta predominantemente por técnicos do IJSN.

Nos anos seguintes, o Instituto intensificou os estudos que contribuíram para a institucionalização da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), que foi criada em 1995 pela Lei Complementar nº 58. Naquela época nossa Região Metropolitana era formada por Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Depois disso, as Leis Complementares nº 159/1999 e nº 204/2001 incluíram, respectivamente, Guarapari e Fundão à RMGV.

No século XXI, o IJSN se consolidou em relevantes redes nacionais de informação e pesquisa, como a rede de contas regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que possibilita o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo e municípios capixabas, e a rede de estudos sobre desenvolvimento territorial que é capitaneada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O Instituto Jones também integra a rede internacional de pesquisa do Observatório das Metrópoles, sediando o Núcleo Regional Vitória, que vem produzindo diagnósticos e análises nas áreas de habitação de interesse social, mobilidade urbana, demografia, economia urbana, estrutura social e segurança pública.

Esse intercâmbio de ideias e metodologias científicas possibilita ao IJSN continuar sua jornada de sucesso e cumprir a missão de subsidiar e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Entre 2012 e 2013, o Instituto teve um papel de protagonismo na elaboração do Plano de Desenvolvimento ES2030. Essa peça estabeleceu as bases para que o Espírito Santo seja um Estado inovador, dinâmico e sustentável até o ano de 2030. As lideranças e comunidades das dez microrregiões capixabas foram ouvidas na construção do mencionado plano de Estado.

No ano de 2019, o IJSN participou diretamente no planejamento estratégico do governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). Além das pesquisas que compõem o seu calendário de publicações: cadernos sobre investimentos anunciados, características do emprego formal e perfil da pobreza, boletins do PIB trimestral, balança comercial, do déficit habitacional e de informações criminais, dentre outros; o Instituto Jones implementou e difundiu os primeiros estudos provenientes do sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Nesse mesmo ano, o IJSN articulou o retorno do consórcio de bases cartográficas, o GEOBASES, para suas instalações. Esse movimento foi estratégico, quando considerado o potencial tecnológico, interdisciplinar e multissetorial do GEOBASES, que constitui a infraestrutura de dados espaciais do Espírito Santo. Em uma profícua parceria com a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP), Secretaria de Controle e Transparência (SECONT), Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (PRODEST), o IJSN estruturou o Observatório da Segurança Cidadã, uma inovação no âmbito do Programa Estado Presente que proporciona maior transparência e cientificidade aos dados e análises no campo da segurança pública e áreas correlatas.

Ao longo dos últimos 44 anos, o IJSN reforçou seu compromisso com o desenvolvimento e a difusão de pesquisas e estudos territoriais, urbanos, regionais, sociais e econômicos. Se consolidou como referência em conhecimento e informação de valor estratégico sobre o Espírito Santo para o governo do estado e para a sociedade.

Essa é uma obra coletiva, fruto da dedicação dos diretores, técnicos e pesquisadores que deram e continuam dando sua contribuição para manter o Instituto Jones em uma posição diferenciada. Sobre os dirigentes, cabe destacar o engajamento de todas as lideranças que ocuparam essa posição, desde os primeiros superintendentes, como o Professor Orlando Caliman, ao atual diretor presidente, o Professor Luiz Paulo Vellozo Lucas. Vale lembrar também da colaboração da rede de parceiros que foi constituída e que sempre soma esforços com o IJSN, a saber, secretarias estaduais e municipais, instituições de pesquisa, instituições de ensino superior, imprensa, sociedade civil e movimento empresarial.

Com muita maturidade, o “quarentão” Instituto Jones dos Santos Neves reforça cada vez mais sua excelência técnico-científica e seu comprometimento com a sociedade capixaba. Viva ao IJSN!