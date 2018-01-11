Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Insegurança generalizada em todos os setores
Brasil

Insegurança generalizada em todos os setores

Acredito que o problema da corrupção é cultural. A solução justa deve emanar do seio da sociedade

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 18:02

Públicado em 

11 jan 2018 às 18:02

Colunista

Tenho a sensação (ou certeza!) de que insegurança generalizada permeia nossa sociedade, como o evidenciam os exemplos seguintes.
Na Educação: apesar da promessa “Brasil, Pátria Educadora”, invisível é uma educação universal e qualitativa, pois, em recente pesquisa sobre Matemática, Ciência e Leitura em 70 países, o Brasil ficou em 63º lugar: reprovado! Daí a insegurança cidadã!
Na Saúde: segundo estatísticas, em razão de deficiências sanáveis, frutos de negligência, imprudência ou imperícia, morrem, diariamente, nos hospitais, 829 pacientes (três pessoas a cada cinco minutos). Isso por ineficiência do poder público. Daí resulta grave contradição: onde se busca a cura, encontra-se a morte!
Na Segurança: infelizmente, também destacam-nos (somo o 5º entre 95 países). Em 2016, ocorreram 61,6 homicídios (29,9 para cada grupo de 100 mil habitantes). No trânsito, 60 mil mortes anuais, além dos sequelados, também por ineficiência do poder público, por facilitar a habilitação, não educar e não punir os infratores. Aliás, no setor do trânsito, infelizmente, a insegurança trafega livre e velozmente, como comprova o 4º lugar no ranking mundial.
Na Política: a sua abordagem me remete, necessariamente, à ética, que falta a muitas lideranças superiores, quer integrantes anteriores, quer membros atuais, das cúpulas do Executivo e do Legislativo federais, e até em nível de Estado, como no Rio de Janeiro, onde o quadro é sui generis, com três ex-governadores presos: Sérgio Cabral e o casal Anthony e Rosinha Garotinho.
A insegurança é do tamanho do Brasil: somos o 79º em corrupção e não existindo educação universal e qualitativa; duvidosas são a carta do motorista, o diploma do formando e a representação do político.
Já disse alhures que nosso maior problema - a corrupção - é cultural. Como saná-lo? Acho que, como a crise vigente fruto de incompetência e desonestidade de ex e de atuais integrantes do Executivo e Legislativo, a solução justa deve emanar do seio da sociedade, através de ação coletiva, consciente e organizada, em forma de mutirão permanente, que deve encartar a execução simultânea de duas medidas convergentes: uma, de natureza educacional; e outra, repressiva.
Conclusão: a educacional requer que os pais ministrem ética aos filhos em casa; os professores, aos alunos nas escolas; os padres e pastores, aos fiéis; os cidadãos, nas ações cotidianas. A repressiva requer dos delegados apuração de ilícitos; promotores que denunciem; que juízes sentenciem em tempo razoável.
*O autor é ex-deputado estadual e promotor de Justiça inativo
 

Tópicos Relacionados

Brasil Corrupção Educação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Jaguaré
Imagem BBC Brasil
Em nova derrota para o governo, Congresso derruba veto de Lula e reduz pena de Bolsonaro
Idoso no mercado de trabalho
O Brasil que envelhece trabalhando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados