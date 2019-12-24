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Sustentável

Iniciativa evita desperdício de alimentos por questões estéticas

Cooperativa compra diretamente dos produtores rurais, por um preço justo, os hortofrutícolas rejeitados pelos canais de distribuição em função da estética, ou seja, formato, cor e calibre

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

24 dez 2019 às 04:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Alimentos de baixa qualidade estética Crédito: Divulgação
Você já imaginou a quantidade de alimentos que são jogados fora todos os dias no mundo, simplesmente por não atenderem às condições de estética do mercado? Todas as vezes que vamos à feira livre temos um pouco dessa noção, de quantas frutas, legumes e vegetais são descartados pelas más condições dos alimentos e, principalmente, por não atenderem aos padrões de qualidade do consumidor. De Portugal vem um bom exemplo de otimização dos produtos que possivelmente seriam jogados fora e que nunca chegariam às mãos das pessoas.

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A cooperativa Fruta Feia foi criada em Portugal em 2013, com o objetivo de lutar contra o desperdício alimentar devido às questões estéticas do alimento. Ela compra diretamente dos produtores rurais, por um preço justo, os hortofrutícolas rejeitados pelos canais de distribuição em função da estética, ou seja, formato, cor e calibre.
A cooperativa funciona recolhendo toda semana produtos de produtores cadastrados, mais de 250 atualmente, que colhem em suas hortas e pomares produtos pequenos, grandes ou disformes que não conseguem escoar. Estima-se que cerca de 30% dos produtos não chegam ao mercado, meramente por questões estéticas. Esses produtos, normalmente de época, são levados para os pontos de recepção e são montadas 300 cestas por ponto de venda, que são vendidas aos consumidores associados ao projeto. As cestas estão divididas em dois tamanhos: uma de 3 a 4 quilos com 7 variedades, e outra de 6 a 8 quilos, com 8 variedades.

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Os consumidores cadastrados pagam anualmente 5 euros. Por cada cesta pequena pagam 3,5 euros e 7 euros pela cesta maior e recolhem as suas cestas uma vez por semana nos pontos e dias fixos. Atualmente, atua nas cidades de Lisboa, Amadora, Parede, Almada, Porto, Matosinhos, Gaia, Braga e conta ainda com uma rede de voluntários atuando em todas as etapas do trabalho.
Em seis anos de trabalho, mais de 1,900 toneladas de frutas e hortaliças foram salvas deixando de ir para o lixo e mais de 5.500 consumidores cadastrados se beneficiaram diretamente com produtos de qualidade. É um exemplo que o consumo sustentável, mais justo com o homem e com a natureza é possível. Mais informações no www.frutafeia.pt.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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