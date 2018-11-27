Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Importância da imprensa livre na defesa da opinião pública
Democracia

Importância da imprensa livre na defesa da opinião pública

O país deve perto de R$ 4 trilhões; não temos recursos nem para tapar buracos que infestam as vias públicas

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 22:11

Públicado em 

26 nov 2018 às 22:11

Colunista

Impostos, burocracia, corrupção... A imprensa tem o dever de denunciar
Gutman Uchôa de Mendonça*
O brasileiro lê pouco. Temos 72% de analfabetos funcionais, como diz o IBGE, que não sabem interpretar e transmitir o que leem. Raros são os brasileiros que sabem avaliar a importância de um jornal, o esforço de abnegados que o fazem com objetivo de defender a opinião pública, o país e a sociedade como um todo.
No dia 11 de novembro, A GAZETA publicou uma reportagem, de Natália Devens, na editoria de Política, mostrando um dos motivos de o Brasil não ir para frente.
A reportagem versava sobre os mais de R$ 6,9 milhões pagos em jetons no Espírito Santo, ressaltando que os gastos realizados pelo governo do Estado e suas estatais a integrantes de órgãos públicos devem registrar um valor ainda maior em 2018.
Os conselhos mais bem remunerados do Estado hoje pagam R$ 7.479,65 por mês a seus integrantes. É o caso dos conselhos do Bandes e do Banestes. “Há outros que pagam por cada reunião realizada, e que por ter uma demanda maior, podem realizar até 12 encontros por mês, como o Conselho Estadual de Recursos Fiscais, ligado à Secretária da Fazenda, que paga jeton de R$ 687,25 por reunião. Graças a este benefício, um único servidor embolsou R$ 81.781,56 este ano”, diz a reportagem.
Na verdade, o Estado não pode ser dono de nada. Existem no país, emperrando o desenvolvimento nacional, dezenas de órgãos burocráticos. Não é apenas uma indecência, é uma tragédia. Apenas o governo federal tem 480 empresas estatais.
O Custo Brasil está trepado em várias obrigações fiscais. O país deve perto de R$ 4 trilhões e não temos recursos nem para tapar milhões de buracos que infestam nossas vias públicas. Pagamos muitos impostos, sustentamos a maior folha de servidores públicos do mundo, e nossa burocracia, nosso sistema de saúde e a corrupção são um escândalo.
*O autor é jornalista

Tópicos Relacionados

Banestes burocracia imprensa Bandes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados