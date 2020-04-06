Saiba o que observar antes de receber as chaves da casa nova

Comprar um imóvel na planta ainda é a forma que muitos brasileiros encontram para adquirir a casa própria. Quando a construtora entrega o empreendimento, é preciso ficar atento a alguns detalhes, durante a vistoria do imóvel, para não ter problemas depois. Mas você sabe o que deve observar antes de pegar as chaves da casa nova?
Verificar se há fissura nas pinturas, se o rebaixamento de gesso está limpo e bem acabado, se há trinca nos pisos, se há pontos de dreno do ar condicionado nos quartos, entre outros aspectos, são alguns dos pontos do cheklist da Morar Construtora.
O proprietário preenche os dados detalhados, assessorado por um técnico da empresa, para se certificar de que a entrega corresponde ao que foi acordado em contrato.
Duração
A vistoria nos imóveis na Morar acontece quando o apartamento está 100% pronto e é uma das etapas anteriores à entrega das chaves. Ela dura entre 40 minutos e uma hora. As áreas comuns também são visitadas.
O momento da vistoria é um dos mais importantes para que o cliente tenha uma experiência positiva no empreendimento. Faz parte da filosofia da empresa oferecer total transparência em relação à entrega dos imóveis. É um momento de muita emoção e realização do qual temos orgulho em fazer parte, pondera Márcia Martins, coordenadora de obras da Morar Construtora.
Torneiras
Já o diretor da RS Construtora, Renato Aboudib Sandri, orienta que, durante a vistoria, o cliente abra torneiras e aperte descargas. Só não tem como testar a energia porq ue é o proprietário quem pede para ligar. Mas caso apareça algum erro em tomadas ou bocais, o morador pode acionar a garantia que ela cobre, complementa.
Renato afirma ainda que são detalhes que apresentam avarias. Nós fazemos uma vistoria prévia, por isso não aparecem erros grandes, confirma.
Ele também explica que essa visita é importante porque o comprador precisa atestar que está recebendo a unidade em perfeito estado.
Segundo o diretor, a empresa comunica os compradores sobre a finalização das obras e marca uma visita com eles e a equipe de engenharia. Se houver alguma pendência, é agendado o conserto antes da liberação das chaves, complementa.