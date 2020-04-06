Saiba o que observar antes de receber as chaves da casa nova

Construtoras fazem checklist com os futuros moradores Crédito: Ezequiel Demaestri

Comprar um imóvel na planta ainda é a forma que muitos brasileiros encontram para adquirir a casa própria. Quando a construtora entrega o empreendimento, é preciso ficar atento a alguns detalhes, durante a vistoria do imóvel, para não ter problemas depois. Mas você sabe o que deve observar antes de pegar as chaves da casa nova?

Verificar se há fissura nas pinturas, se o rebaixamento de gesso está limpo e bem acabado, se há trinca nos pisos, se há pontos de dreno do ar condicionado nos quartos, entre outros aspectos, são alguns dos pontos do cheklist da Morar Construtora.

O proprietário preenche os dados detalhados, assessorado por um técnico da empresa, para se certificar de que a entrega corresponde ao que foi acordado em contrato.

Duração

A vistoria nos imóveis na Morar acontece quando o apartamento está 100% pronto e é uma das etapas anteriores à entrega das chaves. Ela dura entre 40 minutos e uma hora. As áreas comuns também são visitadas.

O momento da vistoria é um dos mais importantes para que o cliente tenha uma experiência positiva no empreendimento. Faz parte da filosofia da empresa oferecer total transparência em relação à entrega dos imóveis. É um momento de muita emoção e realização do qual temos orgulho em fazer parte, pondera Márcia Martins, coordenadora de obras da Morar Construtora.

Torneiras

Já o diretor da RS Construtora, Renato Aboudib Sandri, orienta que, durante a vistoria, o cliente abra torneiras e aperte descargas. Só não tem como testar a energia porq ue é o proprietário quem pede para ligar. Mas caso apareça algum erro em tomadas ou bocais, o morador pode acionar a garantia que ela cobre, complementa.

Renato afirma ainda que são detalhes que apresentam avarias. Nós fazemos uma vistoria prévia, por isso não aparecem erros grandes, confirma.

Ele também explica que essa visita é importante porque o comprador precisa atestar que está recebendo a unidade em perfeito estado.