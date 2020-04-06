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Visitando o imóvel novo

Saiba o que observar antes de receber as chaves da casa nova

Fissura em pinturas e trincas nos pisos são alguns pontos de observação para proprietários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 15:58

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 15:58

Construtoras fazem checkup com os futuros moradores
Construtoras fazem checklist com os futuros moradores Crédito: Ezequiel Demaestri
Comprar um imóvel na planta ainda é a forma que muitos brasileiros encontram para adquirir a casa própria. Quando a construtora entrega o empreendimento, é preciso ficar atento a alguns detalhes, durante a vistoria do imóvel, para não ter problemas depois. Mas você sabe o que deve observar antes de pegar as chaves da casa nova?
Verificar se há fissura nas pinturas, se o rebaixamento de gesso está limpo e bem acabado, se há trinca nos pisos, se há pontos de dreno do ar condicionado nos quartos, entre outros aspectos, são alguns dos pontos do cheklist da Morar Construtora.
O proprietário preenche os dados detalhados, assessorado por um técnico da empresa, para se certificar de que a entrega corresponde ao que foi acordado em contrato.

Duração

A vistoria nos imóveis na Morar acontece quando o apartamento está 100% pronto e é uma das etapas anteriores à entrega das chaves. Ela dura entre 40 minutos e uma hora. As áreas comuns também são visitadas.
O momento da vistoria é um dos mais importantes para que o cliente tenha uma experiência positiva no empreendimento. Faz parte da filosofia da empresa oferecer total transparência em relação à entrega dos imóveis. É um momento de muita emoção e realização do qual temos orgulho em fazer parte, pondera Márcia Martins, coordenadora de obras da Morar Construtora.

Torneiras

Já o diretor da RS Construtora, Renato Aboudib Sandri, orienta que, durante a vistoria, o cliente abra torneiras e aperte descargas. Só não tem como testar a energia porq ue é o proprietário quem pede para ligar. Mas caso apareça algum erro em tomadas ou bocais, o morador pode acionar a garantia que ela cobre, complementa.
Renato afirma ainda que são detalhes que apresentam avarias. Nós fazemos uma vistoria prévia, por isso não aparecem erros grandes, confirma.
Ele também explica que essa visita é importante porque o comprador precisa atestar que está recebendo a unidade em perfeito estado.
Segundo o diretor, a empresa comunica os compradores sobre a finalização das obras e marca uma visita com eles e a equipe de engenharia. Se houver alguma pendência, é agendado o conserto antes da liberação das chaves, complementa.

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