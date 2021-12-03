Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Imoveis
  • Nova coluna de A Gazeta vai trazer análises sobre o mercado imobiliário
Especialista no segmento

Nova coluna de A Gazeta vai trazer análises sobre o mercado imobiliário

O consultor imobiliário Juarez Gustavo Soares vai abordar temas sobre oportunidades e a movimentação do mercado em coluna quinzenal
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:29

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:29

Nova coluna de imóveis vai analisar o papel do mercado imobiliário
Juarez Gustavo Soares é empresário do setor imobiliário e terá uma coluna quinzenal às quartas-feiras Crédito: Vitor Jubini
O papel fundamental do mercado imobiliário para o crescimento das cidades e a qualidade de vida das pessoas, além de análises sobre movimentação e oportunidades para quem quer vender, comprar ou investir serão alguns dos temas abordados na nova coluna de Imóveis & Cia, que estreia dia 15 de dezembro. O novo colunista será o consultor imobiliário e investidor Juarez Gustavo Soares, que vai buscar fazer uma abordagem mais analítica do mercado.
“Para cada um de nós a cidade começa em um lugar chamado ‘minha casa’. Por esta perspectiva, o mercado imobiliário assume um papel fundamental na construção e na qualidade das cidades onde moramos. Assim, procuraremos refletir sobre as cidades em que moramos, a compreender o papel dos diversos atores que a constroem e como eles se interagem”, avalia.
Juarez Gustavo Soares é empresário do setor imobiliário, membro do Conselho Superior da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), mestre em Change pelo Insead (França), professor convidado pela Fundação Dom Cabral e o 24º brasileiro a atingir o cume do Everest. Com toda essa bagagem, o novo colunista quer contribuir para uma aprimoração constante do mercado imobiliário, que tem recebido clientes cada vez mais exigentes e preparados.
"Minha expectativa é contribuir na construção de um mercado imobiliário cada vez mais consciente, maduro e responsável. Quero que a coluna seja um espaço de reflexão, análise e ajuda na tomada de decisão para os vários atores que compõem este mercado"
Juarez Gustavo Soares - Consultor imobiliário, investidor e novo colunista de Imóveis & Cia
Analisar criticamente os dados e informações relacionados ao mercado imobiliário, identificar as oportunidades, atentar-se aos cuidados para construir os elementos que possibilitem uma tomada de decisão segura. Esse é um dos objetivos que permearão os assuntos abordados na nova coluna.
“Essa coluna é voltada para todos que se interessam pelo assunto: quem quer comprar, vender ou alugar; profissionais do mercado e pessoas interessados pelo assunto das cidades, que se preocupam com a construção cada vez mais humana e voltada para a qualidade de vida de todos”, observa.

EXPERIÊNCIA DE MERCADO

O primeiro contato com o mercado imobiliário foi aos 19 anos, quando era estudante de Economia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Aos 22 anos, Juarez Gustavo Soares já havia montado a primeira empresa, cujo foco era a comercialização de lançamentos, imóveis prontos, tendo participação na concepção do projeto até as vendas. Atualmente, seu foco como empresário é no desenvolvimento e estruturação de novos negócios.
Soares também já atuou como presidente da Ademi-ES, onde ele integrou uma das entidades que representa os vários segmentos que compõem o mercado imobiliário. Da sua experiência ele destaca a capacidade de “‘saber ouvir e colocar-se no lugar do outro ao buscar soluções para os desafios impostos pela natureza do negócio e pelas circunstâncias”.
“Sempre acreditei na força e sinergia que emergem da colaboração, ou seja, quando pessoas ou empresas se juntam para discutir e buscar soluções para problemas comuns ou divergências legítimas. Este é o papel da Ademi-ES que tem no seu DNA a busca por equilíbrio, acordos e consensos possíveis”, observa.
Acompanhe a coluna de Juarez Gustavo Soares em Imóveis & Cia

Veja Também

Mercado de luxo se consolida no ES com novos lançamentos

Construtoras lançam mais de 3,6 mil unidades no ES até o final do ano

Arquitetura social: reformas de moradias no ES mudam a vida de famílias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aluguel imoveis Financiamento Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados