Nova coluna de A Gazeta vai trazer análises sobre o mercado imobiliário

Juarez Gustavo Soares é empresário do setor imobiliário e terá uma coluna quinzenal às quartas-feiras Crédito: Vitor Jubini

O papel fundamental do mercado imobiliário para o crescimento das cidades e a qualidade de vida das pessoas, além de análises sobre movimentação e oportunidades para quem quer vender, comprar ou investir serão alguns dos temas abordados na nova coluna de Imóveis & Cia, que estreia dia 15 de dezembro. O novo colunista será o consultor imobiliário e investidor Juarez Gustavo Soares, que vai buscar fazer uma abordagem mais analítica do mercado.

“Para cada um de nós a cidade começa em um lugar chamado ‘minha casa’. Por esta perspectiva, o mercado imobiliário assume um papel fundamental na construção e na qualidade das cidades onde moramos. Assim, procuraremos refletir sobre as cidades em que moramos, a compreender o papel dos diversos atores que a constroem e como eles se interagem”, avalia.

Juarez Gustavo Soares é empresário do setor imobiliário, membro do Conselho Superior da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), mestre em Change pelo Insead (França), professor convidado pela Fundação Dom Cabral e o 24º brasileiro a atingir o cume do Everest. Com toda essa bagagem, o novo colunista quer contribuir para uma aprimoração constante do mercado imobiliário, que tem recebido clientes cada vez mais exigentes e preparados.

"Minha expectativa é contribuir na construção de um mercado imobiliário cada vez mais consciente, maduro e responsável. Quero que a coluna seja um espaço de reflexão, análise e ajuda na tomada de decisão para os vários atores que compõem este mercado" Juarez Gustavo Soares - Consultor imobiliário, investidor e novo colunista de Imóveis & Cia

Analisar criticamente os dados e informações relacionados ao mercado imobiliário, identificar as oportunidades, atentar-se aos cuidados para construir os elementos que possibilitem uma tomada de decisão segura. Esse é um dos objetivos que permearão os assuntos abordados na nova coluna.

“Essa coluna é voltada para todos que se interessam pelo assunto: quem quer comprar, vender ou alugar; profissionais do mercado e pessoas interessados pelo assunto das cidades, que se preocupam com a construção cada vez mais humana e voltada para a qualidade de vida de todos”, observa.

EXPERIÊNCIA DE MERCADO

O primeiro contato com o mercado imobiliário foi aos 19 anos, quando era estudante de Economia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Aos 22 anos, Juarez Gustavo Soares já havia montado a primeira empresa, cujo foco era a comercialização de lançamentos, imóveis prontos, tendo participação na concepção do projeto até as vendas. Atualmente, seu foco como empresário é no desenvolvimento e estruturação de novos negócios.

Soares também já atuou como presidente da Ademi-ES, onde ele integrou uma das entidades que representa os vários segmentos que compõem o mercado imobiliário. Da sua experiência ele destaca a capacidade de “‘saber ouvir e colocar-se no lugar do outro ao buscar soluções para os desafios impostos pela natureza do negócio e pelas circunstâncias”.

“Sempre acreditei na força e sinergia que emergem da colaboração, ou seja, quando pessoas ou empresas se juntam para discutir e buscar soluções para problemas comuns ou divergências legítimas. Este é o papel da Ademi-ES que tem no seu DNA a busca por equilíbrio, acordos e consensos possíveis”, observa.