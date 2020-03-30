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Móveis planejados ajudam a otimizar espaço

Marcenaria podetransformarambientes e éalternativa para osmais compactos

Publicado em 30 de Março de 2020 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 10:18
Todos os ambientes pode receber móveis planejados
Todos os ambientes pode receber móveis planejados Crédito: Todeschini/divulgação
Móveis planejados são sinônimo de elegância. A marcenaria é um dos pontos altos do projeto arquitetônico e faz toda a diferença na decoração.
Além da beleza, contratar um serviço que pense em armários, estantes e várias outras peças, de acordo com as necessidades do lar, transforma os planejados em um verdadeiro investimento. 
A diversidade dos materiais e do acabamento é pontuada por Gabriela Iamonde, diretora comercial da Todeschini Vitória, como uma vantagem do mobiliário. Isso implica num público diverso e, também, na variedade de aplicação.
"Hoje, podemos encontrá-los em todos os ambientes da casa e até em salas comerciais", ressalta.
Planejados atendem às necessidades de cada lar
Planejados atendem às necessidades de cada lar Crédito: Todeschini/divulgação

Decoração

Gabriela pontua a otimização dos espaços como outra vantagem de decorar com móveis planejados. "Atualmente, a utilização de todos os espaços como outra vantagem de decorar com móveis planejados. "Atualmente, a utilização de todos os espaços da melhor forma possível se tornou uma prioridade no desenvolvimento de projetos, e o mobiliário planejado apresenta boas soluções para esta demanda."
Segundo Álisson Palma, da loja de móveis personalizados e estofados Romanzza Vitória, existem diversos benefícios, como ter contratos e prazos definidos para a entrega dos produtos, qualidade superior em divisões, dobradiças, ferragens e ainda tecnologia aplicada no projeto, com investimento em design.

Garantia

Já a arquiteta Juliana Mattos destaca como principal vantagem dos móveis planejados de lojas especializadas a qualidade das ferragens. "O preço também acaba ficando melhor. Aqui no escritório indicamos, principalmente, a realização da cozinha com planejados. Já o investimento varia de acordo com o acabamento", afirma.
Segundo ela, outra vantagem é a garantia estendida do produto. "A marca dá garantia que vem de fábrica, e a pintura é totalmente industrializada, o que agrega mais valor ao projeto e cria um resultado impecável", conclui.

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