Móveis planejados ajudam a otimizar espaço

Todos os ambientes pode receber móveis planejados Crédito: Todeschini/divulgação

Móveis planejados são sinônimo de elegância. A marcenaria é um dos pontos altos do projeto arquitetônico e faz toda a diferença na decoração.

Além da beleza, contratar um serviço que pense em armários, estantes e várias outras peças, de acordo com as necessidades do lar, transforma os planejados em um verdadeiro investimento.

A diversidade dos materiais e do acabamento é pontuada por Gabriela Iamonde, diretora comercial da Todeschini Vitória, como uma vantagem do mobiliário. Isso implica num público diverso e, também, na variedade de aplicação.

"Hoje, podemos encontrá-los em todos os ambientes da casa e até em salas comerciais", ressalta.

Planejados atendem às necessidades de cada lar Crédito: Todeschini/divulgação

Decoração

Gabriela pontua a otimização dos espaços como outra vantagem de decorar com móveis planejados. "Atualmente, a utilização de todos os espaços como outra vantagem de decorar com móveis planejados. "Atualmente, a utilização de todos os espaços da melhor forma possível se tornou uma prioridade no desenvolvimento de projetos, e o mobiliário planejado apresenta boas soluções para esta demanda."

Segundo Álisson Palma, da loja de móveis personalizados e estofados Romanzza Vitória, existem diversos benefícios, como ter contratos e prazos definidos para a entrega dos produtos, qualidade superior em divisões, dobradiças, ferragens e ainda tecnologia aplicada no projeto, com investimento em design.

Garantia

Já a arquiteta Juliana Mattos destaca como principal vantagem dos móveis planejados de lojas especializadas a qualidade das ferragens. "O preço também acaba ficando melhor. Aqui no escritório indicamos, principalmente, a realização da cozinha com planejados. Já o investimento varia de acordo com o acabamento", afirma.