Imóveis mais exclusivos unem luxo e tecnologia

Localização privilegiada, design arrojado, acabamento com materiais nobres, conforto e privacidade com espaço de sobra, varandas amplas, lazer com itens diferenciados e muita tecnologia. Esses são alguns pontos em comum encontrados nos imóveis mais luxuosos e exclusivos do Estado.

Sala e varanda amplas são destaque no Celso Calmon 300 Crédito: RS Construtora

Tudo isso tem um preço: os valores chegam facilmente aos sete dígitos, o que não parece um empecilho para quem deseja (e pode) morar em um lugar assim, já que em muitos empreendimentos restam poucas unidades disponíveis.

Consultora especializada em imóveis de alto padrão, Leticia Rody aponta alguns atributos dos residenciais de luxo. Primeiro a localização, o que envolve segurança e acessibilidade. Outro ponto é a exclusividade: quanto mais exclusivo, diferente e único, mais desejado. Cobertura linear na orla, por exemplo, temos pouquíssimas à venda, o que torna o produto supervalorizado, pontua.

Outro aspecto essencial está ligado a novas tecnologias, como tomadas para carregar carro elétrico, controle da casa pelo celular, elevador com acesso exclusivo e fechaduras eletrônicas. A automação residencial é o principal, hoje em dia, quando se fala em sofisticação, afirma.

Piscina é atração no projeto do The Gallery Crédito: Fundo Opportunity

Usados e Novos

Focada na comercialização de usados, Letícia tem hoje à venda apartamentos na faixa de R$ 3 milhões, em Vitória e Vila Velha, mas há coberturas que ultrapassam R$ 6 milhões. O imóvel mais caro é uma mansão na Ilha do Frade, que sai por R$ 8,5 milhões.

Já entre os imóveis novos, na Grande Vitória, o preço do metro quadrado varia de R$ 9 mil a R$ 14 mil nos bairros mais nobres, chegando a R$ 16 mil na Praia do Canto, em Vitória. No lazer, trazem itens como piscina com borda infinita, semiolímpica e com pedras exóticas. Quadra de tênis, SPA, pub, jogos eletrônicos, hamburgueria e cinema ao ar livre são outros mimos que alguns oferecem.

O diretor da RS Construtora, Renato Sandri, aponta o que é valorizado nos projetos, além da localização. A qualidade dos materiais de acabamento também é imprescindível, como o uso de pedras importadas, porcelanato de grandes formatos. A privacidade é outro ponto, com menos unidades no edifício. Esses imóveis também acompanham as transformações de tecnologia e sustentabilidade,

com itens voltados à economia de energia, recarga de carros elétricos, aquecimento solar, automação. Segurança também é essencial, afirma.

A expectativa é de novos lançamentos a partir de 2020. O mercado de luxo volta a aquecer, com a retomada da economia. É preciso inovar e trazer diferenciais para os capixabas, que buscam cada vez mais opções que oferecem mais qualidade de vida e bem-estar, destaca Valtair Torezani, diretor-presidente da Argo Construtora.

Nesses empreendimentos, vagas de garagem costumam ser proporcionais ao número de suítes, que chegam a cinco. Mas há opções também de compactos.

Tem apartamento de dois quartos de frente para o mar, para quem busca bom gosto e conforto, afirma o diretor do grupo Mata da Praia/Dacaza, Pedro Zamborlini.

Condomínio Espelho DÁgua, em Domingos Martins: requinte e tranquilidade Crédito: LC empreendimentos

Casas e lotes

Quem busca ainda mais exclusividade encontra condomínios de lotes e casas, com lazer de resort. Eles estão mais raros na Grande Vitória, onde ainda há unidades em lançamentos dos últimos anos, mas vêm ganhando espaço no interior.

O mercado de médio e alto padrão sempre foi um grande atrativo. O mercado está mais confiante na economia e, junto a isso, a inflação baixa e a Selic a 5,5% atraem crédito. A dificuldade de se lançar casas está em encontrar terrenos bem localizados a um preço que viabilize o negócio. No interior é mais viável, explica o gerente comercial da Morar Construtora, Filippe Vieira.

CONFIRA ALGUNS EMPREENDIMENTOS DE ALTO PADRÃO

APARTAMENTOS

Residencial Julita Devens de Oliveira

Galwan Construtora

De frente para o mar, na Praia da Costa, Vila Velha, tem apartamentos de 248,69m², com 4 quartos e 3 vagas de garagem. Valor: R$ 2.806.629,24

Solar Mata da Praia

Galwan Construtora

Apartamentos de 4 quartos com até 158m², 3 suítes e 4 vagas de garagem. Na Mata da Praia, em Vitória. Unidade de 155m² sai por R$ 1.145.119,19

The Gallery Art Residence

Fundo Opportunity

Na Enseada do Suá, Vitória, tem apartamentos de 3, 4 e 5 suítes (107,60m² a 245,22 m²). Unidade de 5 suítes por R$ 2,5 milhões

Celso Calmon 300 Residences

RS Construtora

Na Praia do Canto, Vitória, tem apartamentos de 4 suítes e área de 226,09m², com 4 ou 5 vagas de garagem. Tem uma unidade por R$ 3,5 milhões

Marina Bay Residences

RS e Grupo Incospal

De frente para a Praia da Costa, tem apartamentos de 4 suítes, de 240,10m² a 251,625m², com até 4 vagas de garagem. A partir de R$ 2,9 milhões

Spazio Moreira Lima

Construtora Lorenge

Em Bento Ferreira, Vitória, tem unidades de 103,07m² a 104,64m², de 3 quartos com suíte. De R$ 903 mil por R$ 760 mil, no Feirão Chance da Vida Lorenge.

Mirador Camburi

Morar Construtora

De frente para o mar, em Jardim Camburi, tem unidades de 146,35m² a 184,84m², com até 4 suítes e 3 vagas de garagem. Valor de R$ 1.099.000 a R$ 1.990.000

Parador

Argo Construtora

De frente para o mar de Itaparica, em Vila Velha, tem unidades de 126,33m² a 208,87m², até 4 suítes e 3 vagas de garagem. A partir de R$ 1.613.540

WL Prime

WL Empreendimentos

Apartamentos de 2 quartos, de 57m² a 125m², na Praia do Canto, Vitória. Preço de R$ 680 mil a R$ 1,5 milhão

Edifício Mar Báltico

Grupo Mata da Praia/Dacaza

Apartamentos de 2 quartos com uma suíte, em 70m², de frente para o mar de Camburi, na Mata da Praia. A partir de R$ 870.358,61

Edifício Rio Tocantins

Grupo Mata da Praia/Dacaza

Na Mata da Praia, de frente para o mar, tem unidades de 4 quartos, entre 140m² e 210m². A partir de R$ 1.257.156,24

Monteiro de Lemos

Grupo Proeng

Apartamentos de 2 ou 3 quartos com suíte, entre 66,59m² e 130,60m², na Praia do Canto, Vitória. Unidade de 3 quartos com terraço sai por R$ 1.330.000

Residencial Mares da Costa

Javé Construções

Na Praia da Costa, tem unidades de 4 suítes, entre 110m² e 253m², e 4 vagas de garagem. Valor de R$ 853.692 a R$ 6 milhões (cobertura)

CASAS E LOTES

Reserva Mata da Praia

RS e Grupo Incospal

Na Mata da Praia, Vitória, tem casas de 341,76m² a 696m², com até 5 suítes e 6 vagas de garagem. A partir de R$ 3,8 milhões

Riviera Park Residence

Ápia e Galwan

Tem lotes de 600m² a 1000m², na Barra do Jucu, Vila Velha. Casas avaliadas em até R$ 3 milhões. Valor: R$ 224 mil a R$ 400 mil

Jardins Veneza

FGR Urbanismo

Em Interlagos, tem terrenos disponíveis de 607m² a 1.591m² e já possui casas avaliadas em até R$ 2,6 milhões. Lotes custam entre

R$ 212 mil e R$ 460 mil.

Boulevard Mar Dulé

Cristal Empreendimentos

Na Praia DUlé, Guarapari, tem lotes a partir de 300m². Há casas avaliadas em até R$ 1,6 milhão. Lotes a partir de R$ 228 mil

Boulevard Lagoa

Cristal Empreendimentos

Entre Laranjeiras e Manguinhos, na Serra, tem terrenos a partir de 450m². Já tem casas avaliadas em até R$ 2,4 milhões. Terrenos de R$ 292 mil a R$ 750 mil

Aldeia Imperial Colatina

Morar Construtora

O condomínio-clube no bairro Pedro Vitali, em Colatina, tem casas de 4 e 5 quartos com suíte, com área entre 126m² e 208m² e até 4 vagas de garagem. Valor de R$ 749 mil a R$ 1.049.000.

Espelho DÁgua

LC Empreendimentos

Em Domingos Martins, tem quintas (terrenos) com áreas de 2 mil a 7 mil m². Já tem casas com valor a partir de R$ 1.950.000. As quintas custam entre R$ 480 mil e R$ 790 mil

Tauá Residencial

Milla Empreendimentos

Na Praia do Minotauro, em Linhares, tem lotes a partir de 600m². Valor entre

R$ 285 mil e R$ 440 mil

Royal Garden

Lotes CBL

Loteamento a 1 km do Centro de Aracruz, tem terreno a partir de 300m², a partir de R$ 163 mil