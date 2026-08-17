Edição de 2026 do Talk Imóveis reúne representantes do mercado imobiliário

No ano passado, o Talk Imóveis chegou à sexta edição reunindo representantes de construtoras, incorporadoras, imobiliárias, entidades de classe e profissionais do setor na sede da Rede Gazeta, em Vitória. O encontro teve um dia inteiro de programação e promoveu discussões sobre os hábitos do consumidor, inovação, financiamento, planejamento urbano e os caminhos para o desenvolvimento do mercado imobiliário no Espírito Santo.