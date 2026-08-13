Vai decorar a casa? Veja o que considerar para evitar erros

“Antes de pensar apenas na estética, é importante entender como aquele ambiente será usado no dia a dia. A casa precisa acompanhar a rotina de quem mora nela. Uma referência pode servir como ponto de partida, mas deve ser adaptada à realidade de cada espaço e de cada família”, afirma Nayara Giroleti, especialista em decoração e designer de produto da Madesa, fabricante de móveis no Brasil.