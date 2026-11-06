Vai colocar piso de madeira? Veja o que considerar antes da instalação

A escolha do piso deve considerar as condições de cada cômodo, incluindo a circulação de pessoas, a exposição à umidade e a incidência de luz solar. Em áreas com maior contato com água, por exemplo, é fundamental verificar as recomendações do fabricante e a adequação do produto ao local. Segundo a arquiteta, observar essas particularidades desde o início contribui para uma escolha mais segura e para a conservação do revestimento ao longo do tempo.