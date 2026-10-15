Renove a casa sem reforma: 5 dicas práticas para transformar os ambientes

Para Gabriella Moreira, engenheira e fundadora da GPM Engenharia, a mudança de estação pode servir como um convite para repensar a casa a partir de soluções simples, priorizando o aproveitamento do que já existe. “Antes de pensar em comprar alguma coisa, vale observar como o ambiente funciona no dia a dia. Às vezes, mudar um móvel de lugar, liberar uma janela ou reorganizar os objetos já faz diferença na maneira como percebemos e utilizamos aquele espaço”, explica.