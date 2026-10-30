Quer uma casa mais aconchegante? Confira 5 dicas de decoração econômicas

Para Gabriella Moreira, engenheira e fundadora da GPM Engenharia, o primeiro passo para transformar a casa é olhar para o espaço com planejamento, antes de pensar em novas compras. “Quando queremos deixar um ambiente mais agradável, é comum imaginar que precisamos substituir móveis ou investir em decoração. Mas vale começar pelo que já temos: entender como o espaço é utilizado, o que atrapalha a circulação e quais elementos podem ser reorganizados. Muitas vezes, a mudança começa com escolhas simples”, explica.