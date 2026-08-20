Forro de madeira: elemento tem enorme potencial para transformar a atmosfera dos espaços

Embora seja uma solução versátil, o forro de madeira não é indicado para todo tipo de situação. Segundo Eduardo Baldelomar, esse elemento costuma apresentar melhores resultados em ambientes com pé-direito elevado ou onde predominam materiais frios, como concreto, vidro e pedra. “Em ambientes muito altos ou com cores mais frias, o forro de madeira funciona como um elemento de quebra, de eliminação de vazios e de calor e aconchego para tudo o que está dentro dele”, explica.