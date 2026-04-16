Feng Shui: 3 dicas essenciais para melhorar a energia da sua casa

Atenção aos detalhes ajudam a criar espaços mais leves, acolhedores e cheios de boas sensações Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Você já percebeu como alguns ambientes trazem paz imediata, enquanto outros parecem pesados? De acordo com o Feng Shui, prática milenar chinesa que busca promover a harmonia entre as pessoas e os ambientes em que vivem, isso acontece por causa da forma como a energia circula nos espaços. A boa notícia é que, com pequenas mudanças, você pode transformar completamente a vibração da sua casa — e, de quebra, a sua própria energia.

A seguir, confira 3 dicas simples e poderosas de Feng Shui!

1. Desapegue do que não faz mais sentido

O acúmulo de objetos sem uso, quebrados ou esquecidos bloqueia o fluxo de energia . Isso pode gerar sensação de estagnação — como se a vida não andasse. Por isso, faça uma limpeza prática: doe o que você não utiliza mais, descarte itens quebrados e organize armários e gavetas. Se algo não tem função nem te traz alegria, está ocupando espaço — inclusive energético.

Plantas saudáveis renovam a energia da casa e fortalecem a sensação de equilíbrio e bem-estar no ambiente Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

2. Traga vida para o ambiente

Elementos naturais ajudam a renovar a energia da casa. Plantas, por exemplo, simbolizam crescimento, vitalidade e movimento. Algumas boas opções: lírio-da-paz, jiboia e espada-de-são-jorge. Mas atenção: as plantas precisam estar saudáveis. Quando estão secas ou mal-cuidadas, acabam transmitindo o oposto do que você deseja.

3. Cuide da entrada da sua casa

A porta de entrada é um dos pontos mais importantes no Feng Shui : é por onde a energia entra. Por isso, vale atenção especial: mantenha o espaço limpo e organizado, evite bagunça ou obstáculos, invista em uma boa iluminação e crie uma sensação de acolhimento (um aroma, um tapete bonito, algo que represente você). Uma entrada bem cuidada favorece novas oportunidades e boas energias.

Por Viviane Pettersen

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