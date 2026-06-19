Copa do Mundo em casa: veja como deixar a sala de estar pequena mais confortável

Entre os brasileiros, o ambiente doméstico é a principal escolha para curtir o evento Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Muitos brasileiros estão engajados com a Copa do Mundo e pretendem se preparar para curtir os jogos. Um estudo da MindMiners, empresa de tecnologia e inteligência de dados, feito com 1 mil brasileiros, homens e mulheres, mostra que 83% pretendem acompanhar o maior torneio de futebol do mundo.

O ambiente doméstico é a principal escolha para curtir o evento, pois 57% planejam assistir aos jogos do Brasil em casa na companhia de amigos ou familiares e apenas 22% em bares, restaurantes ou espaços públicos. Para quem quer aproveitar os jogos no conforto do lar, algumas mudanças pontuais podem transformar uma sala de estar pequena em um ambiente agradável e prático para torcer pelo Brasil.

De acordo com Nayara Giroleti, especialista em decoração e designer de produto da Madesa, escolhas planejadas, formas estratégicas de dispor os móveis e dicas de arquitetura deixam o ambiente organizado para acompanhar o torneio. “Os tipos de móveis que ajudam a criar a sensação de espaço maior nas salas compactas são aqueles com desenho mais leve, linear e proporcional ao local disponível”, explica.

Mas nem é preciso gastar muito! Seguindo algumas dicas, o próprio morador pode aplicar alterações no seu espaço compacto para deixá-lo pronto para momentos agradáveis e divertidos para acompanhar as partidas. “Racks mais baixos de formato horizontal são ótimas opções porque alongam visualmente a parede, deixam o ambiente com uma leitura mais limpa e ainda permitem acomodar equipamentos de forma mais discreta”, afirma Nayara Giroleti.

Móveis certos ampliam a sensação de espaço

Os painéis para TV, protagonistas na hora de acompanhar os jogos, também fazem diferença no ambiente. Além de valorizarem o espaço, modelos que ajudam a esconder os fios trazem mais praticidade e segurança, facilitando a circulação e evitando tropeços ou até que o aparelho seja desligado em momentos decisivos da partida. “Esses cuidados também evitam a poluição visual, que costuma pesar em ambientes pequenos. Quanto menos informação aparente, maior é a sensação de organização e amplitude”, destaca a designer.

Durante as partidas, prepare o espaço com móveis menores para servir salgadinhos e bebidas, além de acomodar amigos e familiares com mais conforto. A escolha dos itens certos é estratégica para garantir praticidade. “Puffs são complementos úteis porque funcionam como mesa lateral ou apoio e assentos extras, da mesma maneira que mesas laterais com compartimentos, baús e racks com espaço de armazenamento também são ótimas opções para manter a sala organizada e visualmente mais leve”, ensina Nayara Giroleti.

Bancadas em ambientes integrados delimitam espaços, o que ajuda na organização da casa Crédito: Imagem: vieoneng | Shutterstock

Móveis multifuncionais ajudam na organização

Outros exemplos são as bancadas e aparadores em ambientes integrados porque, além de delimitarem a cozinha e a sala, servem como apoio para refeições rápidas, substituindo uma mesa de jantar tradicional quando não há espaço disponível.

“Os móveis multifuncionais são aliados importantes para otimizar espaços compactos sem comprometer a circulação ou a estética do ambiente. A proposta é apostar em peças que cumpram mais de uma função e ajudem na organização da casa”, explica Nayara Giroleti.

Para isso, vale apostar em opções coringas. “Estantes, armários e cristaleiras, por exemplo, podem acomodar livros e objetos decorativos no dia a dia, mas também servir de apoio para bebidas, copos e taças em ocasiões especiais. Assim, os móveis atendem tanto à sala de estar quanto à área de jantar ou à cozinha integrada, especialmente em encontros para acompanhar os jogos de campeonatos”, acrescenta.

Cores, iluminação e espelhos ampliam ambientes compactos

Além dos móveis, outros recursos da arquitetura que são tendências contemporâneas de decoração também colaboram para ampliar as salas mais compactas e deixar os espaços mais agradáveis para torcer pelo Brasil. “O uso de cores claras, espelhos e uma boa iluminação influencia diretamente na percepção de amplitude do ambiente. Tons neutros e claros, tanto no mobiliário quanto nas paredes, ajudam a refletir melhor a luz e deixam a sala visualmente mais leve, criando a sensação de um espaço mais aberto e arejado”, orienta Nayara Giroleti.

A iluminação é um item que cria a sensação de amplitude. “Sempre que possível, é importante valorizar a iluminação natural, evitando bloquear janelas com móveis altos ou cortinas muito pesadas. Já a iluminação artificial deve ser bem distribuída, com pontos de luz que tragam conforto e evitem áreas muito escuras, já que o excesso de sombras pode fazer o ambiente parecer menor”, acrescenta.

Os espelhos são outro tipo de recurso que auxilia nessa ambientação. A designer ensina que devem ser usados em pontos estratégicos, como ao lado do painel da TV, na sala de jantar ou até acima do sofá, ajudando a refletir luz e profundidade.

Erros que devem ser evitados em salas pequenas

De maneira geral, uma sala compacta deve receber móveis proporcionais ao ambiente, com design leve e boa capacidade de armazenamento, para que fique funcional, confortável e bem aproveitada. Entre os erros mais comuns em salas pequenas, estão escolher móveis e equipamentos desproporcionais ao tamanho do ambiente, como uma TV muito grande para a distância entre o sofá e o painel ou rack, pois costuma causar desconforto visual e reforçar a sensação de que o espaço é ainda menor; e sofás muito profundos ou volumosos, que podem comprometer a circulação e deixar o ambiente visualmente pesado.

Também deve-se evitar usar racks, aparadores ou móveis para TV muito altos, pois podem dar a sensação de compactação e pesar visualmente no ambiente, e, ainda, excesso de mobiliário e peças sem função definida. O ideal é dar prioridade a móveis com linhas retas, pouca profundidade e acabamento mais leve, pois, assim, o espaço fica funcional, equilibrado e visualmente mais amplo.

Com a sala pequena remodelada, agora é só escolher o cardápio e preparar a torcida para vibrar pela chegada do sexto título tão esperado!