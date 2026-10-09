De geladeira a caiaque: o que se leva na mudança revela sobre os hábitos do brasileiro

Os pedidos analisados incluem equipamentos ligados a atividades profissionais e hobbies. Foram registradas 19 autoclaves (equipamento de esterilização que utiliza vapor de água sob alta pressão e alta temperatura), 52 manequins, 36 macas destinadas a estética ou tatuagem, sete plotters de recorte (equipamento de corte digital controlado por computador) e cinco máquinas a laser. Também há registros de equipamentos completos de consultórios.





Em um dos casos, um morador do Rio de Janeiro solicitou o transporte da estrutura de um consultório odontológico, incluindo cadeira odontológica desmontada, autoclave, compressor, sofá, maca e carrinhos auxiliares.





O lazer também aparece em objetos de maior porte e em alguns vistos como incomuns para se ter dentro de casa. Foram identificados 35 pedidos com caiaques, 59 com canoas, 376 com pranchas de surfe e 567 com bicicletas ergométricas.





Axelrud cita dois casos que ilustram a variedade dos pedidos: em uma mudança de São Paulo (SP) para Ilhabela (SP), a lista incluía um caiaque de turismo de três metros, equipamento de mergulho com tanque de ar e um sistema de som. Em outra, de Porto Velho (RO) para Natal (RN), estavam geladeira, máquina de lavar, berço, cama queen size, três aparelhos de ar-condicionado e um caiaque.





O levantamento registrou 70 pedidos envolvendo mesas de sinuca, 571 com cervejeiras, 174 aquários, 95 cofres e 561 com motocicletas. Entre estas, as Honda Biz e Pop estão entre os modelos mais citados. Vitrolas ou toca-discos foram incluídos em 124 pedidos; em 90 deles, os clientes também informaram o transporte de discos de vinil.





No fim, a lista de mudança registra uma escolha concreta: o que merece espaço no caminhão e vai acompanhar o morador para o próximo endereço. Quando reunidos em milhares de pedidos, esses itens deixam de ser apenas detalhes da operação e passam a mostrar diferenças de rotina, interesses e formas de usar a casa - do eletrodoméstico indispensável ao objeto inusitado que revela um hobby, uma profissão ou um jeito particular de viver.