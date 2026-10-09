De geladeira a caiaque: o que se leva na mudança revela sobre os hábitos do brasileiro

Ao contratar uma empresa de mudança, o cliente precisa informar o que pretende transportar. Assim, a lista de objetos acaba formando um retrato particular dos hábitos de consumo. Entre geladeiras, televisores, sofás e máquinas de lavar, aparecem também itens inesperados que revelam outras formas de usar a casa, como cadeiras gamers, instrumentos musicais, equipamentos esportivos, adegas e objetos ligados ao trabalho.
Um levantamento do Muda Muda, plataforma que conecta clientes em busca de orçamentos a empresas de mudança, com 154.5 mil pedidos de mudança residencial registrados de maio de 2024 a abril de 2026, mostra a variedade de objetos que acompanham os brasileiros na chegada a um novo endereço.
Entre os itens mais frequentes, a geladeira foi registrada em 71,3% dos pedidos, seguida por televisão (66,2%), sofá (61,6%), máquina de lavar roupa (58,3%) e cama de casal (58%). Fogão (49%), micro-ondas (47,1%), rack ou estante de TV (45,4%) e guarda-roupa (35,9%) também aparecem entre os mais recorrentes.
Fora da lista dos itens básicos, aparecem objetos que ajudam a mostrar outros usos do espaço doméstico. A cadeira gamer foi registrada em 1.501 pedidos. Já as adegas de vinho aparecem em 4.458 pedidos, enquanto instrumentos musicais foram citados em 5.172. Entre eles, há mais de 2,5 mil violões, considerando diferentes formas de registro do item.
O diretor de Estratégia Digital do Muda Muda, Sérgio Axelrud Galbinski, afirma que, quando uma cadeira gamer aparece em uma lista de mudança, ela pode representar diferentes usos do espaço doméstico, desde o lazer, como jogos on-line, até o trabalho remoto. O mesmo vale para uma adega, um instrumento musical ou um equipamento esportivo, que também podem refletir atividades e interesses incorporados à rotina da casa.
Galbinski ressalta que a variedade de objetos ajuda a identificar hábitos que vão além dos itens básicos de uma residência. “O interessante é observar que esses objetos aparecem ao lado dos itens básicos da casa e ajudam a mostrar o que cada pessoa incorporou à própria rotina”, afirma.
A composição das mudanças não é igual em todo o país. O botijão de gás, presente em 29,9% dos pedidos com lista estruturada, é um exemplo dessa diferença. Entre os estados analisados, a presença chegou a 51,9% dos pedidos no Pará e ficou em 23,8% em Santa Catarina, uma diferença de 28,1 pontos percentuais. Entre os municípios, Duque de Caxias (RJ) registrou botijão em 49,7% dos pedidos, enquanto Florianópolis (SC) ficou em 10,3%.
O diretor de Marca e Relações Institucionais do Muda Muda, Eduardo Axelrud, aponta que uma das possíveis explicações está nas características dos imóveis e na infraestrutura disponível. Em imóveis com gás encanado, por exemplo, o morador pode deixar de transportar o botijão usado na residência anterior.
Florianópolis também se destaca pela frequência de outros itens. Entre as cidades com mais de 200 pedidos, a capital catarinense registrou a menor frequência de geladeiras, presente em apenas 42,3% das mudanças. No município, 64,6% dos pedidos tinham como origem um apartamento.
Os dados indicam que a lista de mudança pode refletir não só aquilo que o morador possui, mas também o que ele encontra no próximo endereço. A presença ou ausência de determinados objetos pode estar relacionada às características do imóvel, à infraestrutura disponível e à própria forma de morar em cada região.
Os pedidos analisados incluem equipamentos ligados a atividades profissionais e hobbies. Foram registradas 19 autoclaves (equipamento de esterilização que utiliza vapor de água sob alta pressão e alta temperatura), 52 manequins, 36 macas destinadas a estética ou tatuagem, sete plotters de recorte (equipamento de corte digital controlado por computador) e cinco máquinas a laser. Também há registros de equipamentos completos de consultórios.
Em um dos casos, um morador do Rio de Janeiro solicitou o transporte da estrutura de um consultório odontológico, incluindo cadeira odontológica desmontada, autoclave, compressor, sofá, maca e carrinhos auxiliares.
O lazer também aparece em objetos de maior porte e em alguns vistos como incomuns para se ter dentro de casa. Foram identificados 35 pedidos com caiaques, 59 com canoas, 376 com pranchas de surfe e 567 com bicicletas ergométricas.
Axelrud cita dois casos que ilustram a variedade dos pedidos: em uma mudança de São Paulo (SP) para Ilhabela (SP), a lista incluía um caiaque de turismo de três metros, equipamento de mergulho com tanque de ar e um sistema de som. Em outra, de Porto Velho (RO) para Natal (RN), estavam geladeira, máquina de lavar, berço, cama queen size, três aparelhos de ar-condicionado e um caiaque.
O levantamento registrou 70 pedidos envolvendo mesas de sinuca, 571 com cervejeiras, 174 aquários, 95 cofres e 561 com motocicletas. Entre estas, as Honda Biz e Pop estão entre os modelos mais citados. Vitrolas ou toca-discos foram incluídos em 124 pedidos; em 90 deles, os clientes também informaram o transporte de discos de vinil.
No fim, a lista de mudança registra uma escolha concreta: o que merece espaço no caminhão e vai acompanhar o morador para o próximo endereço. Quando reunidos em milhares de pedidos, esses itens deixam de ser apenas detalhes da operação e passam a mostrar diferenças de rotina, interesses e formas de usar a casa - do eletrodoméstico indispensável ao objeto inusitado que revela um hobby, uma profissão ou um jeito particular de viver.