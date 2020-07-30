Confira as vantagens de morar em casa e em apartamento

É preciso analisar os prós e os contras para fazer a escolha certa Crédito: Freepik

É melhor morar em casa ou em apartamento? Essa dúvida costuma aparecer em processos de mudança. Para evitar contratempos, especialistas indicam a importância de fazer um planejamento detalhado, ao listar todas as necessidades reais. Para quem precisa de mais espaço, privacidade e quer montar um jardim, por exemplo, a escolha da casa pode ser um acerto. Quando a segurança é priorizada, além de querer menos demanda com a limpeza das áreas, os apartamentos são ótimas escolhas.

Para a arquiteta e designer de interiores Cristiane Schiavoni, a autonomia de fazer algum tipo de obra é uma das principais vantagens de morar em casa. "Você pode pintar da cor que quiser, mudar janelas e fazer outras alterações que, no caso de um apartamento, não consegue colocar em prática porque precisa manter um padrão ou, muitas vezes, não é viável", ressalta.

Segundo ela, a possibilidade de escolher uma residência com quintal ou jardim é outra vantagem importante. "Principalmente nesta época de pandemia, já que dá para sair da edificação tendo certa sensação de liberdade. Ao mesmo tempo em que você tem uma autonomia quando se tem uma casa, ela acaba gerando muito mais manutenção", pontua Cristiane.

A profissional lembra que no apartamento não precisa ficar de olho na área verde, caixa dágua e manutenção do telhado e outros reparos emergenciais. "Quando você mora em casa, tem que se preocupar com isso. Outra característica importante da casa é a necessidade de cuidar das questões de segurança, se a casa ficar fora de um condomínio. Já em um condomínio, há controle maior", analisa Schiavoni.

Privacidade

Tranquilidade, privacidade e menos ruídos são outros benefícios de morar em casa, aponta a arquiteta Paula Passos. "Não há situações em que o vizinho de cima arrasta móveis fora de horário, ou barulho de salto alto e música alta. Além disso, dá para personalizar e cuidar do próprio jardim, como terapia diária para relaxar e ter vários bichinhos", indica.

De acordo com ela, a casa costuma ser ideal para quem gosta de festas e de receber visitas. "É possível convidar quantas pessoas quiser e a festa rolar sem hora para acabar, sempre respeitando a Lei do Silêncio para não incomodar ninguém. As casas normalmente são mais espaçosas, com mais ambientes e maiores. Outro fator positivo é não precisar dividir a garagem com outros moradores", acrescenta Paula Passos.

Para quem mora em apartamento, por exemplo, e resolve morar em uma casa maior não precisa trocar necessariamente todos os móveis. Para evitar contratempos, é indispensável apostar no planejamento do projeto, ao tirar as medidas, ver se cabem todos os móveis e se podem ser complementados, orienta Cristiane. Vale ter em mente que um ambiente sem móveis sempre parece menor. "Uma cliente minha, por exemplo, adorava uma mesa que ia ficar minúscula no novo ambiente. Assim, projetei uma mesa igual, com o dobro do tamanho. A sala dela ficou dupla com duas mesas e um visual bem moderno", conta.

Veja os prós e contras da casa e do apê