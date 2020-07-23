O que saber antes de dividir apartamento

É preciso ter cuidado na hora de assumir a divisão de um apartamento Crédito: Freepik

Beatriz Moreira e Gabrielly Minchio são universitárias e estudam juntas. Oriundas de Naque, em Minas Gerais, e Ibiraçu, no Espírito Santo, respectivamente, chegaram a Vitória em 2017 sem entender como morar sozinho realmente funcionava.

Com a insatisfação de ambas com os locais em que moravam e a amizade que havia se formado, resolveram se tornar colegas de apartamento. Atualmente, as universitárias moram em Jardim da Penha, em Vitória, com mais uma pessoa, a Juliana Eleutério, de Presidente Médici, em Rondônia, que faz pré-vestibular. Para alugar o apartamento tiveram muito trabalho.

"Nós tivemos que correr atrás de locatário, fiador, enviar documentação pelos Correios, interpretar contratos. Tem que ficar atento a tudo, não podemos deixar passar nada" Beatriz Moreira - Universitária

A mineira vê mais vantagens do que desvantagens na moradia. Todas nós temos a mesma trajetória. Saímos de casa para estudar e estamos longe das famílias. A gente entende os problemas uma da outra e, mesmo não tendo ligação de sangue, nós viramos uma família.

Charles Bitencourt, diretor comercial da Betha Espaço, explica que o modelo de moradia das meninas é o que muitos conhecem como república. Nesse caso, é preciso constar quem é o responsável pelo contrato. Para quem vai dividir com alguém da família, por exemplo, deve conter o nome de ambas as partes, complementa.

De fato, a falta de conhecimento sobre os processos é a grande dificuldade de quem opta por viver esse estilo de vida. Charles Bitencourt destaca ainda que é preciso ter atenção porque nem sempre é permitido esse tipo de moradia.

De acordo com o advogado Roberto Merçon, a proibição de repúblicas é determinada nas convenções dos condomínios. O especialista em direito imobiliário ainda alerta para a cobrança indevida de taxas aos inquilinos.

"Quem aluga precisa arcar com todos os custos, menos com a cota extra. Ela deve ser descontada no aluguel caso venha no boleto do condomínio" Roberto Merçon - Advogado e especialista em direito imobiliário

Antes de assinar os papeis, o advogado pede atenção a multas abusivas que venham a prejudicar o locatário. É preciso bom senso de ambos para que cheguem a um acordo, afirma.

Antes de dividir o apê