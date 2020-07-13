Casa dos sonhos com lazer e segurança

Boulervard Mar D'ulé, em Guarapari, tem até espaço lual Crédito: Cristal Empreendimentos/divulgação

A pandemia fez muitas pessoas repensarem suas prioridades nas moradias. Antes, morar em apartamentos compactos e funcionais era o necessário, visto que o dono precisava dessa rapidez com tantas tarefas no dia a dia. Hoje, o isolamento social despertou um desejo por espaço de lazer privado, paisagens naturais, entre outros aspectos. Pensando nisso, construtoras apostam em condomínios horizontais para quem quer fugir dos prédios e construir a casa dos sonhos.

Os primeiros moradores do Boulervard Mar Dulé, da Cristal Empreendimentos, em Guarapari, Yonne Estrela Varella e Yuri Varella, escolheram um imóvel nesse estilo devido à qualidade de vida. O casal e seus trigêmeos Davi, Noah e Daniel, de três anos, tem vista para uma área verde de 65 mil m² e ainda estão próximos do mar.

Estou tranquila com toda a estrutura que encontramos. É maravilhosa a possibilidade de morar em uma casa sem a necessidade de muros, grades e cercas. Nos sentimos mais protegidos do que em um prédio, dentro da cidade, conta Yonne.

Segundo o diretor presidente da Cristal Empreendimentos, Douglas Vaz, a personalização é uma das vantagens do imóvel horizontal. As pessoas podem planejar a construção da casa do seu jeito, escolhendo a matéria-prima, acompanhando todas as etapas de execução e garantindo que seja realizado conforme o planejado.

Yonne e Yuri priorizaram a qualidade de vida ao morar em casa Crédito: Arquivo Pessoal

Público-alvo

O público que procura por loteamentos e condomínios horizontais, segundo Marcos Batista, sócio diretor da Lotes CBL, são pessoas que querem mais liberdade na hora de pensar a casa. Isso inclui a construção de piscinas e áreas de lazer, garantindo privacidade.

Segundo a Lotes CBL, os investidores também se tornaram compradores de lotes. Com a queda da taxa Selic e da bolsa de valores, eles estão procurando formas mais seguras de investimento. Inclusive, a empresa registrou um aumento de vendas em comparação com o ano passado. Os maiores compradores são investidores estrangeiros.

Após a aquisição do lote, os futuros moradores precisam seguir regras ao iniciar a edificação. A Alphaville Urbanismo, por exemplo, proíbe muros e exige recuo entre as casas. A empresa possui um arquiteto que analisa cada projeto para verificar se estão dentro das normas antes da aprovação da prefeitura.

Opções

No Boulervard Mar Dulé Residence & Resort, em Guarapari, da Cristal Empreendimentos, terrenos a partir de 300m² estão à venda com valor de partida de R$ 250 mil. Os moradores terão direito a espaço luau, quadra de tênis, vôlei de areia, bar, mercearia, entre outras facilidades.

Também em Guarapari, o Alphaville Três Praias é o empreendimento da Alphaville Urbanismo. As unidades estão disponíveis a partir de R$ 390 mil. A área média dos lotes é de 600m². Os futuros moradores poderão usufruir de redário, horta, pomar, pet place, trilha ecológica e um clube com acesso à praia.

Já a Soma Urbanismo lançou o Reserva Jardim Residencial no bairro Aviação, em São Mateus. São lotes a partir de 300m² com valor de partida de R$ 102 mil. Quem constrói tem acesso a quadra de tênis, churrasqueira, academia, playground, entre outros itens.

Para quem prefere loteamentos, a CBL possui o Laguna Park, em Vila Velha, próximo a shopping e a praia. São lotes a partir de 250 m² por R$128.625.