Como aproveitar melhor o espaço do apê

A quantidade de metros quadrados está diminuindo. Hoje, é comum apartamentos compactos que, muitas vezes, não chegam aos 60m². Mas, alguns truques de decoração e uma reforma bem planejada podem trazer a sensação de um ambiente maior.
Buscar profissionais para elaborar projetos que aproveitem cada cantinho do lar, apostar em uma decoração funcional, com itens que tenham utilidade, em móveis planejados e no conceito aberto, integrando cômodos, são algumas das dicas de profissionais da área.
O arquiteto Flávio Zamborlini explica que é importante elaborar um projeto, com alternativas para aproveitar melhor o espaço. A gente apresenta soluções que sejam confortáveis e funcionais para o cliente.
A rotina de quem vai morar no apartamento é levada em consideração. Assim, o projeto pode aproveitar ao máximo tudo que o lugar tem a oferecer. Desconsiderar o fluxo interno ou decorar demais pode piorar a situação. Até apartamentos grandes com coisas demais parecem menores, complementa.
Para quem está disposto a enfrentar o quebra-quebra, encarando uma reforma, é preciso atenção. Nem tudo pode ser modificado, pois há paredes que são estruturais, explica o arquiteto.
O uso do mesmo padrão de piso em toda a casa também ajuda a dar sensação de amplitude. Flávio Zamborlini sugere, ainda, que o revestimento seja de cor clara. As cores escuras devem ficar somente para detalhes, complementa.
A arquiteta Fernanda Mendonça explica que pesar a mão no décor deixa o ambiente carregado. Ela sugere o equilíbrio entre os itens.
Fernanda também indica que é preciso aproveitar ao máximo a luz natural. Contribui para a sensação de amplitude e bem-estar, afirma.
A marcenaria é um dos pontos altos do projeto arquitetônico, para quem deseja aproveitar melhor o espaço. A arquiteta Tatiana Pradal afirma que é preciso estar atento à ergonomia, como a altura e profundidade dos móveis.
Soluções
Iluminação natural
Arquitetos e designers farão cálculos exatos e pensarão em soluções realmente eficientes e confortáveis para cada ambiente.
Utilize itens de decoração que, além de lindos, também sejam úteis para a casa.
Eles são pensados com exclusividade, respeitando o espaço disponível e as necessidades do cliente.
Integrar ambientes dá a sensação de que o local é maior. Caso não abra mão da divisão, opte por cobogós, por exemplo.
Luz do sol deixa o ambiente mais claro e com a sensação de mais espaço.