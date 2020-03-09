Como aproveitar melhor o espaço do apê

Apostar no conceito aberto é uma das dicas de especialistas Crédito: divulgação

A quantidade de metros quadrados está diminuindo. Hoje, é comum apartamentos compactos que, muitas vezes, não chegam aos 60m². Mas, alguns truques de decoração e uma reforma bem planejada podem trazer a sensação de um ambiente maior.

Buscar profissionais para elaborar projetos que aproveitem cada cantinho do lar, apostar em uma decoração funcional, com itens que tenham utilidade, em móveis planejados e no conceito aberto, integrando cômodos, são algumas das dicas de profissionais da área.

O arquiteto Flávio Zamborlini explica que é importante elaborar um projeto, com alternativas para aproveitar melhor o espaço. A gente apresenta soluções que sejam confortáveis e funcionais para o cliente.

A rotina de quem vai morar no apartamento é levada em consideração. Assim, o projeto pode aproveitar ao máximo tudo que o lugar tem a oferecer. Desconsiderar o fluxo interno ou decorar demais pode piorar a situação. Até apartamentos grandes com coisas demais parecem menores, complementa.

Para quem está disposto a enfrentar o quebra-quebra, encarando uma reforma, é preciso atenção. Nem tudo pode ser modificado, pois há paredes que são estruturais, explica o arquiteto.

O uso do mesmo padrão de piso em toda a casa também ajuda a dar sensação de amplitude. Flávio Zamborlini sugere, ainda, que o revestimento seja de cor clara. As cores escuras devem ficar somente para detalhes, complementa.

A arquiteta Fernanda Mendonça explica que pesar a mão no décor deixa o ambiente carregado. Ela sugere o equilíbrio entre os itens.

Fernanda também indica que é preciso aproveitar ao máximo a luz natural. Contribui para a sensação de amplitude e bem-estar, afirma.

A marcenaria é um dos pontos altos do projeto arquitetônico, para quem deseja aproveitar melhor o espaço. A arquiteta Tatiana Pradal afirma que é preciso estar atento à ergonomia, como a altura e profundidade dos móveis.

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