Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Ifes e Ufes ofertam 2.373 vagas pelo Sisu em cursos de graduação
A partir desta terça

Ifes e Ufes ofertam 2.373 vagas pelo Sisu em cursos de graduação

O Ifes oferece 194 vagas em cursos superiores e, a Ufes, 2.179 em 55 cursos

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 12:46

Publicado em 

03 jun 2019 às 12:46
Inscrições começam a partir desta terça-feira Crédito: Divulgação
As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (4) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do ES (Ifes) vão ofertar 2.373 vagas em 61 cursos de graduação presenciais para ingresso no segundo semestre deste ano.
Para participar da seleção, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e ter tirado nota diferente de zero na redação. A inscrição será feita pelo site do Sisu, do Ministério da Educação, de 4 a 7 de junho.
IFES
O Ifes está com 194 vagas abertas em cursos superiores, para ingresso no segundo semestre letivo deste ano. A classificação do candidato será realizada por ordem decrescente das notas na opção de vaga para qual foi inscrito, levando em consideração o peso por área de conhecimento do curso, o limite de vagas disponíveis na instituição por local de oferta e a modalidade de concorrência.
O resultado da chamada regular será divulgado no dia 10 de junho, no Portal do Sisu e na página do Ifes. O candidato que não for selecionado na primeira chamada poderá confirmar seu interesse na vaga para o curso escolhido como primeira opção pelo site do Sisu, no período de 11 a 17 de junho.
Cursos e vagas
Campus Cachoeiro
- 32 vagas para Engenharia de Minas
Campus Itapina
- 40 vagas para Agronomia
Campus Serra
- 22 vagas para Engenharia de Controle e Automação
- 40 vagas para Sistema de Informação
Campus São Mateus
- 20 vagas para Engenharia Elétrica
Campus Montanha
- 40 vagas para Tecnólogo em Gestão Ambiental
UFES
A Ufes ofertará 2.179 vagas em 55 cursos presenciais pelo Sisu neste segundo semestre de 2019. A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) publicou na terça-feira (21) o edital regulamentador com as regras gerais sobre a oferta de vagas da Universidade. Junto com o edital foi divulgado também o Termo de Adesão, com informações sobre os cursos ofertados, o número de vagas para cada um deles, bem como a distribuição destas para a ampla concorrência e para cada modalidade de cota.
Vagas
No total, a Ufes ofertará 2.179 vagas em 55 cursos presenciais, sendo 1.084 para vagas destinadas à ampla concorrência e 1.095 para vagas do Sistema de Reserva estabelecido pelas leis nº 12.711, de 2012, e nº 13.409, de 2016, e suas alterações.
O período de inscrições para o Sisu do segundo semestre de 2019 vai de 4 a 7 de junho. O cronograma completo do processo seletivo está disponível em https://sisu.mec.gov.br/inicial
Pré-requisitos
Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter realizado o Enem no ano de 2018 e ter concluído esse nível de ensino. Já para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá apresentar documentação que comprove ter cursado todo o ensino médio em instituição pública de ensino, além de outros comprovantes, caso se enquadre em uma ou mais subdivisões da reserva de vagas: candidatos cuja renda familiar por membro da família seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio; candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; e candidatos com deficiência.
No edital de regulamentação, entre outras informações, constam as exigências para concorrer em cada modalidade e os documentos de comprovação dos critérios exigidos. Já no Termo de Adesão constam, para cada curso, a Nota Mínima Exigida, por componente avaliado no Enem, considerado o peso, e a Média Mínima Exigida.
A seleção e a classificação dos candidatos às vagas disponibilizadas pela Ufes por meio do Sisu serão realizadas pelo MEC, e cabe à Universidade realizar a matrícula dos candidatos. As vagas eventualmente não ocupadas, ao fim da chamada regular, serão preenchidas pela chamada da Lista de Espera. O candidato selecionado na chamada regular não poderá participar da lista de espera, independente de ter realizado matrícula.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação espírito santo UFES IFES Sisu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados