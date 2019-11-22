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Confiança

Ídolo do Flamengo, Andrade elogia Jorge Jesus: "Time joga como a torcida gosta"

Um dos responsáveis por dar fim ao jejum de 17 anos sem títulos do Brasileirão, quando comandou o elenco em 2009, e peça importante, dentro de campo, da equipe que conquistou a Libertadores em 1981, Andrade acredita no potencial do Fla

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 19:08

Públicado em 

22 nov 2019 às 19:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Andrade, ídolo do Flamengo que foi campeão da Libertadores pelo clube , em 1981 Crédito: Reprodução
Há 38 anos o Flamengo não conquista o título da Libertadores da América. Na tarde deste sábado (23), às 17h, o time rubro-negro terá a chance de encerrar esse incômodo jejum diante do River Plate no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O desafio não será fácil, mas um personagem importante na história do Flamengo conhece o caminho das pedras para a equipe alcançar o sonho. 
Um dos responsáveis por dar fim ao jejum de 17 anos sem títulos do Brasileirão, quando comandou o elenco em 2009, e peça importante, dentro de campo, da equipe que conquistou a Libertadores em 1981, Andrade acredita que o Flamengo vive mais um momento marcante em sua história. Além de ver o técnico Jorge Jesus como um dos protagonistas da boa fase que o time rubro-negro vive nesta temporada.

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Por que o técnico do Flamengo Jorge Jesus incomoda tanto?

"O Flamengo tem um elenco a nível de seleção e é treinado por um técnico do mesmo nível, que gosta de jogar pra frente. É a cara do Flamengo. Não tem medo de tomar gol e vai sempre ao ataque. É isso que o torcedor gosta de ver. O Jorge Jesus deu essa cara ao time, que depois da equipe de 1981, é a que mais representa a história do clube", afirmou Andrade., que também completa que o Fla não vai ter vida fácil na final. “Libertadores é sempre difícil. Argentinos são difíceis de serem batidos em finais. O Flamengo está encaixado, mas não vai ser fácil”, finalizou. 
A torcida rubro-negra está empolgada e deu mostras de paixão pelo clube enchendo os estádios por onde o time passou. Em Lima não deve ser diferente. Milhares de flamenguistas já invadiram a cidade peruana. Andrade também destaca a importância da conexão do time com a torcida. “O movimento do torcedor é contagiante. Por experiência própria posso falar que isso passa para os jogadores. Hoje a torcida parece estar mais perto do grupo de jogadores. Por outro lado, o elenco tem que entender a responsabilidade que significa estar nesta final”, pontuou.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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