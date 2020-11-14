Sorria com mordomia! Confira o top 5 resorts All-Inclusive da Bahia

Bahia reserva praias paradisíacas para os turistas Crédito: Pixabay

Por: Isabella Marques É inquestionável que a Bahia é um show de simpatia, dona de uma excelente culinária e abrigo de cenários cinematográficos. E uma das formas mais confortáveis de curtir tudo isso é hospedar-se em um de seus muitos resorts All-Inclusive! Espalhados por todo o litoral baiano, os resorts são banhados por praias paradisíacas e cativam pela mordomia ilimitada, infraestrutura de primeira e recepção calorosa.

Complexo Costa do Sauípe

Em um dos destinos mais famosos da Bahia, o complexo Costa do Sauípe, a cerca de 85 km de Salvador, possui diferentes opções de hospedagem. O Sauípe Resorts é a maior delas, e o Sauípe Premium Brisa a mais luxuosa, com diferenciais exclusivos. O complexo, à beira mar, oferece experiência All-Inclusive, independente do resort escolhido, e diferentes opções de lazer: piscinas, kids club, quadras esportivas, vila baiana para entretenimento noturno, Quermesse da Vila, com atrações típicas, e mais.

Grand Palladium Imbassaí

À beira da paradisíaca Praia de Imbassaí, a 65 km de Salvador, o Grand Palladium Imbassaí oferece uma experiência de alto nível. Quando ao All-Inclusive, refeições, drinks e petiscos são servidos em 11 bares e seis restaurantes, com especialidades que vão de delícias típicas a orientais. Quatro piscinas dão início à diversão, que continua com quadras, campo de futebol, atividades diárias, programação noturna e, para crianças e adolescentes, clubes kids e teens com recreação monitorada.

Iberostar Bahia e Iberostar Selection Praia do Forte

O Iberostar Bahia e Iberostar Selection Praia do Forte estão localizados lado a lado e à beira-mar na Praia do Forte, um dos destinos mais cobiçados da Bahia. Ambos contam com completa infraestrutura e programação de lazer, que inclui piscinas, quadras, espetáculos noturnos, boate e mais. As crianças e jovens de 4 a 17 anos se divertem com as atividades do Star Campo. Cada resort possui diferentes restaurantes e bares, com grande variedade. Hóspedes do Iberostar Selection Praia do Forte podem aproveitar as comodidades do Iberostar Bahia.

Cana Brava Resort

Voando do norte para o sul da Bahia, chegamos a Ilhéus! O Cana Brava Resort está à beira-mar, e oferece a seus hóspedes três restaurantes, um deles com cozinha baiana e frutos do mar. Os bares são seis, servindo drinks perfeitos para acompanhar os momentos nas piscinas! As opções de lazer se completam com campo de futebol, quadras, atividades de aventura, salão de jogos, cinema, noites temáticas e, para as crianças, kids club e playground aquático.

Porto Seguro Praia Resort