Praias deliciosas e cenários rústicos: confira o que fazer em Búzios

Praia de Búzios é um dos destinos mais procurados no verão Crédito: Pixabay

Localizada na Região dos Lagos, Búzios é uma das pérolas do Rio de Janeiro. Com excelente infraestrutura para recepcionar turistas do mundo inteiro, clima rústico e hospedagens sofisticadas e charmosas, o destino proporciona dias sem igual. Descubra o que fazer em Búzios e onde se hospedar.

Conheça as melhores praias

Búzios possui mais de 20 praias, perfeitas para todos os tipos de viagem. A Praia da Armação, com localização central, próxima à Orla Bardot e à Ruas das Pedras, se caracteriza pela movimentação. A Praia de Geribá também é uma das mais frequentadas, graças às diversas hospedagens próximas. É possível encontrar trechos mais agitados e trechos mais tranquilos.

Conheça também as pequenas e disputadas praias Azeda e Azedinha. Separadas por um caminho de pedras, elas são ideais para prática de stand up paddle, caiaque e snorkeling. As praias de João Fernandes, a mais estruturada, e João Fernandinho, a mais rústica, também têm mar tranquilo. Tem ainda a Praia da Tartaruga, uma das queridinhas dos turistas para assistir ao pôr do sol.

Exclusividade e tranquilidade também marcam presença em Búzios. A Praia Brava, por exemplo, é uma das mais bonitas do destino! A Praia do Canto e Praia dos Amores também são tranquilas, assim como a pequena Praia do Forno, que possui possui areia rosa e mar calmo. Outra opção é a Praia de Tucuns, um pouco mais distante do centro, com extensa faixa de areia, cenário preservado e mar que convida ao surf, windsurf e kitesurf.

Faça passeios de barco

Embarque nos passeios de barco e aproveite as praias de um jeito diferente! O passeio de escuna é o mais comum, passando por ilhas e diversas praias, com algumas paradas. Tem ainda os passeios de catamarãs e lanchas, que são mais exclusivos, com um número reduzido de turistas. Além disso, algumas embarcações possuem fundo de vidro para observação da vida marinha. Se a intenção for apenas chegar a determinada praia, escolha o táxi marítimo.

Admire Búzios do alto

Os mirantes não podem faltar no roteiro! O destino é paradisíaco, e nada melhor que admirá-lo com vista panorâmica. Vale conhecer o Mirante do Forno, o Mirante da Praia Brava e o Mirante da Praia João Fernandes, com deck. A escadaria da Praia Azeda também é cenário irrecusável para fotos. Cheia de lendas e mistérios, a Ponta do Pai Vitório vem atraindo cada vez mais turistas, graças ao mirante com vista magnífica.

Visite a Rua das Pedras e a Orla Bardot

A Rua das Pedras é o principal ponto turístico de Búzios. Ícone do destino, o endereço representa o glamour da cidade, com lojas de grife, galerias de arte, sorveterias, restaurantes, cafés, bares e mais. Próxima à Rua das Pedras está a Orla Bardot. O nome e a estátua ali presente são homenagens à atriz francesa Brigitte Bardot, que na década de 60 “revelou” Búzios para o mundo. O passeio pela região é perfeito a qualquer hora do dia, mas especialmente no entardecer e à noite.

Onde se hospedar em Búzios