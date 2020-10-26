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Porto de Galinhas: o paraíso das piscinas naturais e praias deliciosas

A pequena cidade está localizada no município de Ipojuca, a 1h de Recife e é um verdadeiro paraíso pernambucano

Públicado em 

26 out 2020 às 16:00

Colunista

Praias são verdadeiros pontos turísticos da região nordeste Crédito: Pixabay
Porto de Galinhas é um verdadeiro paraíso pernambucano. A pequena cidade está localizada no município de Ipojuca, a 1h de Recife. Mas são as praias da região que prometem conquistar o coração dos turistas! O destino é ideal para quem quer curtir dias de sol e mar em cenários tropicais. Leia a seguir sobre o que fazer em Porto de Galinhas.

Praias de Porto de Galinhas

Entre as praias de Ipojuca, quatro são as mais procuradas pelos viajantes. A Praia da Vila de Porto de Galinhas é a central. De lá que saem os passeios de jangada para as piscinas naturais, e várias barracas e quiosques oferecem cadeiras e guarda-sóis e servem bebidas e petiscos.
Já a Praia de Muro Alto, a 10 km, possui uma enorme piscina natural, formada por recifes que protegem a orla das ondas. Crianças brincam com tranquilidade, e stand up paddle e caiaque estão entre as principais atividades.
No Pontal do Cupe, a 8 km ao norte da vila, é possível alimentar dezenas de peixinhos e tirar fotos subaquáticas. A Praia de Maracaípe, a 3 km ao sul, é menos frequentada. Seu mar possui ondas que atraem os surfistas. A dica para conhecer tudo é fazer um passeio de buggy.

Piscinas naturais

O passeio de jangada até as piscinas naturais da Praia da Vila é tradicional no destino. Ele pode ser comprado no quiosque da Associação dos Jangadeiros de Porto de Galinhas. O turistas encontram os jangadeiros à beira-mar, e são levados até o local onde se formam as piscinas. Óculos de mergulho são entregues aos passageiros, que podem nadar livremente e se maravilhar pelos milhares de peixes.

Vila de Porto de Galinhas

Separe um fim de tarde para passear pela vila! As ruas, exclusivas para pedestres, possuem várias lojinhas de artesanato e souvenirs. Não deixe de levar pra casa peças de rendas e tradicional e delicioso bolo de rolo. Curta também restaurantes e bares com música ao vivo.

Praia dos Carneiros

Quem viaja para Porto de Galinhas pode aproveitar para conhecer outros lugares na região. Em Tamandaré, a cerca de 50 km, a Praia dos Carneiros é imperdível. A oferta de passeios até lá é grande. Os turistas normalmente vão de ônibus, e são recebidos por um clube de praia, de onde saem em passeios de lancha ou catamarã para a charmosa Igrejinha de São Benedito e também para os bancos de areia.

Onde se hospedar em Porto de Galinhas

Para curtir Porto de Galinhas com mordomia e completa infraestrutura de lazer, os resorts são a melhor escolha. Reserve a sua viagem pelo site do Zarpo. Entre as opções estão o Samoa Beach Resort, na Praia de Muro Alto, e o Vivá Porto de Galinhas, na Praia do Cupe.
O Porto de Galinhas Resort e Spa fica mais próximo à Vila de Porto de Galinhas, assim como o Enotel Acqua Club e o Enotel Convention & Spa, que são resorts All-Inclusive. Todos estão à beira-mar.

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