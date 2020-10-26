4 roteiros de viagem incríveis no Nordeste

Bahia: Salvador + Praia do Forte

Praia do Forte é ponto característico do litoral bahiano Crédito: Shutterstock.com

Na próxima viagem à Bahia, combine Salvador e Praia do Forte. Em Salvador, visite os principais pontos turísticos, como o Pelourinho, o Elevador Lacerda, a Baía de Todos-os-Santos, o Mercado Modelo, o Farol da Barra e a Basílica do Senhor do Bonfim. Além dos passeios obrigatórios, não deixe de experimentar todas as delícias baianas, como o acarajé, o bobó de camarão, o vatapá de frango e a moqueca.

Para curtir praias incríveis, reserve pelo menos 3 dias de viagem para a Praia do Forte, a apenas 80 km de Salvador. Os turistas podem conhecer o Projeto Tamar, dedicado à preservação de tartarugas-marinhas. Geralmente entre novembro e março tem, inclusive, o nascimento das tartaruguinhas. Tem também o Instituto Baleia Jubarte. Entre julho e outubro, acontecem passeios de barco para observação das baleias!

Pernambuco: Recife + Porto de Galinhas

Passeios de Jangada são característicos em Porto de Galinhas Crédito: Pixabay

É em Pernambuco que está um dos roteiros favoritos no Nordeste! Reserve 3 dias para conhecer Recife. Você pode visitar a Capela Dourada, a Casa de Cultura, o bairro Recife Antigo e mais. Entre um passeio e outro, dê uma pausa para experimentar a cozinha pernambucana. Não deixe também de aproveitar Olinda, cidade vizinha, com construções históricas para conhecer durante o dia, e agito para curtir a noite.

A cerca de 60 km da capital, está Porto de Galinhas. Reserve no mínimo 4 dias para curtir esse paraíso! Entre as principais praias, destacam-se a de Muro Alto, que possui uma piscina natural permanente, e a Praia Porto de Galinhas, de onde saem os passeios de jangada para piscinas naturais repletas de peixinhos. Já para quem não dispensa um pouco de emoção, os passeios de buggy são tradicionais no destino.

Alagoas: Maceió + São Miguel dos Milagres

Alagoas encanta turistas pelas praias com águas cristalinas Crédito: Pixabay

Conhecido como o “Paraíso das Águas”, Alagoas encanta turistas pelas praias. Em Maceió, o ideal é ficar cerca de 5 dias. Conheça o Museu Théo Brandão, a Catedral Metropolitana, as piscinas naturais de Pajuçara, a Praia de Ponta Verde e a Praia de Jatiúca. Quanto à gastronomia, não deixe de provar o caldo de sururu, a caipirinha de seriguela e o famoso sanduíche "passaporte".

Já a cerca de 100 km de Maceió, São Miguel dos Milagres é o destino para quem quer momentos de tranquilidade. Programe-se para ficar 3 dias por lá e relaxar à beira-mar. Entre as praias da região, destacam-se a Praia São Miguel dos Milagres e a Praia do Toque, ambas de águas transparentes e quase sem ondas.

Ceará: Fortaleza + Jericoacoara

Pedra furada é um dos lugares que Jericoaquara reserva Crédito: Pixabay

Seja verão ou inverno, o sol está presente no Ceará o ano todo! Em Fortaleza, se planeje para ficar 4 dias e visitar a Praia do Futuro, com enormes barracas de praia, o Mercado Central, o Theatro José de Alencar e mais pontos turísticos. Reserve também um dia para o Beach Park, um dos melhores parques aquáticos do Brasil. Ele fica em Aquiraz, a cerca de 25 km da capital. Quanto à gastronomia, experimente o cuscuz nordestino, o bolo mole, a moqueca cearense e o baião de dois.

A segunda parte do roteiro tem Jericoacoara como cenário. Programe-se para ficar ao menos 3 dias neste paraíso a cerca de 300 km de Fortaleza, um trajeto de cerca de 4h de carro. A distância compensa: lá está a Praia de Jericoacoara, as lagoas do Paraíso e de Tatajuba, de águas azuis e areia branca, a Duna do Pôr do Sol e a Pedra Furada.