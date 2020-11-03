Ferramenta de busca Apple... será?

Objetivo é criar um buscador oficial para todos os dispositivos Apple Crédito: Reuters/Folhapress

O rumor de que a Apple está sim desenvolvendo uma ferramenta de busca há muito tempo ronda o mundo da tecnologia, mas os rumores ficaram muito fortes recentemente.

Convenhamos, a ideia não chega ser absurda: a Apple tem seu próprio ecossistema onde tudo funciona em harmonia. Praticamente há um aplicativo para cada coisa que se deseja fazer  para um usuário comum  que tenha uma marca Apple.

Há ainda o fator privacidade. Se a Apple faz tanta propaganda de que meus dados estão guardados e não expostos, por que quando eu pego o Safari e faço uma busca, eu caio diretamente no Google que sabe mais da minha vida do que eu?

Também essa semana ficamos sabendo que o Google paga pra Apple algo entre 8 a 12 bilhões de dólares para a Apple. Qual finalidade? Ser o buscador oficial em seus dispositivos. Vou repetir: entre 8 a 12 bilhões.

Apple, precisamos conversar.

Poxa Apple, você precisa vender minha privacidade tão barato? Você é uma companhia que vale trilhões! Tem seu próprio serviço de música por streaming, tem armazenamento na nuvem, tem serviço de saúde, tem serviço de notícias, tem seu próprio canal de TV também por streaming... cadê seu serviço de busca? Vai ficar terceirizando por poucos bilhões?

Eu entendo que é mais fácil falar do que fazer né?! Quem sou eu na fila do pão, mas eu vejo o seu lado, Apple. Um mundo sem os serviços Google podem ser no mínimo assustador.

Mal consigo imaginar o dia que meu Gmail simplesmente não abrir. E no dia que a página principal não abrir? O Google Drive não puder ser acessado? O maps não me informar se tem trânsito ou não? O Google virou verbo enquanto você é um substantivo, Apple.

Ferramenta de busca pode vir como concorrente da mais acessada do mundo Crédito: Reuters/Folhapress

Mas olha, talvez sua ambição gramatical de ser mais que um substantivo aconteça, Apple... mas temos algumas perguntas (mais ainda) para você que vive me dizendo que guarda meus dados perto do coração (monitorado claro pelo Apple Watch).

Se você está desenvolvendo uma ferramenta de busca, de onde você está tirando os dados para isso? Dos iPhones e iPads? Apple, você está fazendo o famoso machine learning com meus dados?

Nesse exato momento você está usando meu dados para melhorar seu futuro buscador e ainda receber a grana do Google para que ele continue a saber tudo da minha vida? Apple... você é espertinha, hein?

Voltando a falar com você leitor, você pode estar pensando: João, você tá implicando com a Apple baseado em rumor da internet? Acontece que rumores estão se tornando reais pelo seguinte fato: Apple está atrás de engenhiros especialistas em ferramentas de busca. Mas que busca que Apple tem? Hummm...

Talvez você não ligue para quem seus dados estão indo. Estão aqui meus dados, pode ficar Goo... Apple! Mas haveria consequências diretas caso a Apple comece mesmo com seu mecanismo de busca?

Lembram do dia que o aplicativo oficial de mapas era o da Apple? De um dia para o outro, seu Google Maps (que sempre foi melhor) foi deixado de lado e você lá, sendo obrigado a usar o aplicativo Apple que olha... complicado! Entendeu aonde quero chegar? Vai chegar o dia em que alguém vai apertar um botão em Cupertino e você aí achando que está no Google, vai cair na Apple. Sem nem te perguntar.

E será que isso tudo vai machucar o Google? Afinal, há ativos hoje 1 bilhão de dispositivos Apple com iOS.

Isso mesmo... 1 bilhão de gente usando Apple por aí.

Briga interessante essa. Mas sei que temos coisas muito mais importantes para nos preocuparmos, como por exemplo: quanto que está mesmo o iPhone 12 aqui no Brasil?