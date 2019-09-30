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Em alerta

Idaf alerta produtores sobre praga que atinge frutas cítricas

Controle da entrada de mudas de citros foi intensificado pelo órgão. Doença já atinge plantações de Minas Gerais

Publicado em 

30 set 2019 às 06:47

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 06:47

Plantio de laranja Crédito: Pixabay
Frutas cítricas, como laranja, limão e mexerica, estão correndo risco de serem infectadas por uma praga. O alerta está sendo realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), que intensificou o controle da entrada de mudas de citros por causa do amarelão dos citros, que provoca a doença greening.
> Descarte de toneladas de laranjas revolta moradores em Cachoeiro
Segundo o Idaf, a fiscalização de cargas e o controle de documentos de Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV) estão sendo reforçados devido à presença da bactéria "Candidatus Liberibacter asiaticus", causadora do greening (também conhecida como HLB ou amarelão dos citros), em plantio de citros, nos municípios de Visconde do Rio Branco e Tocantins, na Zona da Mata Mineira.
O greening é a praga mais perigosa do mundo na cultura dos citros. Ela é de difícil controle e rápida disseminação, o que traz grandes prejuízos à lavoura. A bactéria obstrui os vasos condutores de seiva, dificultando a nutrição da planta.
Quando afetadas, as plantas novas não produzem. Já as adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo. No Brasil, a bactéria "Candidatus Liberibacter asiaticus" é atualmente a principal causadora da doença, presente em mais de 99% das plantas doentes.
O Idaf ressalta que não há ocorrência de greening no Espírito Santo e que “a manutenção desse status é extremamente importante para preservar a citricultura capixaba”.

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