Idaf alerta produtores sobre praga que atinge frutas cítricas

Frutas cítricas, como laranja, limão e mexerica, estão correndo risco de serem infectadas por uma praga. O alerta está sendo realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), que intensificou o controle da entrada de mudas de citros por causa do amarelão dos citros, que provoca a doença greening.
Segundo o Idaf, a fiscalização de cargas e o controle de documentos de Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV) estão sendo reforçados devido à presença da bactéria "Candidatus Liberibacter asiaticus", causadora do greening (também conhecida como HLB ou amarelão dos citros), em plantio de citros, nos municípios de Visconde do Rio Branco e Tocantins, na Zona da Mata Mineira.
O greening é a praga mais perigosa do mundo na cultura dos citros. Ela é de difícil controle e rápida disseminação, o que traz grandes prejuízos à lavoura. A bactéria obstrui os vasos condutores de seiva, dificultando a nutrição da planta.
Quando afetadas, as plantas novas não produzem. Já as adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo. No Brasil, a bactéria "Candidatus Liberibacter asiaticus" é atualmente a principal causadora da doença, presente em mais de 99% das plantas doentes.
O Idaf ressalta que não há ocorrência de greening no Espírito Santo e que “a manutenção desse status é extremamente importante para preservar a citricultura capixaba”.