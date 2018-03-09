Ibama cobra R$ 415 mil para emitir licença do Porto Central

O Porto Central será instalado em uma área de 2 mil hectares. O porto de águas profundas terá até 25 metros de profundidade. Crédito: Porto Central/Divulgação

Empreender, no Brasil, não é para amadores. Que o digam os controladores do Porto Central, complexo portuário e industrial que será construído em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. Eles terão que pagar

R$ 415 mil de taxas ao Ibama: R$ 294 mil pela taxa de análise ambiental e R$ 121 mil pela taxa de emissão de licença de instalação.

A licença de instalação é concedida após o projeto executivo ser aprovado com todos os requisitos atendidos, incluindo as medidas de controles ambientais e demais condicionantes. É anterior à licença de operação, última fase do licenciamento.