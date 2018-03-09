Ibama cobra R$ 415 mil para emitir licença do Porto Central

Empreender, no Brasil, não é para amadores. Que o digam os controladores do Porto Central, complexo portuário e industrial que será construído em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. Eles terão que pagar
R$ 415 mil de taxas ao Ibama: R$ 294 mil pela taxa de análise ambiental e R$ 121 mil pela taxa de emissão de licença de instalação.
A licença de instalação é concedida após o projeto executivo ser aprovado com todos os requisitos atendidos, incluindo as medidas de controles ambientais e demais condicionantes. É anterior à licença de operação, última fase do licenciamento.
Com a licença de instalação, o empreendimento que reúne o Porto de Roterdã e a TPK Logística está autorizado a iniciar as obras na cidade do Sul do Estado. O complexo industrial-portuário privado de águas profundas vai fornecer infraestrutura para instalação de vários terminais portuários, gerando na fase de construção cerca de 4,7 mil empregos diretos e outros 2 mil na operação, prevista para começar 2022. Os investimentos previstos na primeira fase da obra giram em torno de R$ 3,5 bilhões.