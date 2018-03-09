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  • Ibama cobra R$ 415 mil para emitir licença do Porto Central
Leonel Ximenes

Ibama cobra R$ 415 mil para emitir licença do Porto Central

Publicado em 09 de Março de 2018 às 19:22

Públicado em 

09 mar 2018 às 19:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Porto Central será instalado em uma área de 2 mil hectares. O porto de águas profundas terá até 25 metros de profundidade. Crédito: Porto Central/Divulgação
Empreender, no Brasil, não é para amadores. Que o digam os controladores do Porto Central, complexo portuário e industrial que será construído em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. Eles terão que pagar
R$ 415 mil de taxas ao Ibama: R$ 294 mil pela taxa de análise ambiental e R$ 121 mil pela taxa de emissão de licença de instalação.
A licença de instalação é concedida após o projeto executivo ser aprovado com todos os requisitos atendidos,  incluindo as medidas de controles ambientais e demais condicionantes. É anterior à licença de operação, última fase do licenciamento.  
Com a licença de instalação, o empreendimento que reúne o Porto de Roterdã e a TPK Logística está autorizado a iniciar as obras na cidade do Sul do Estado. O complexo industrial-portuário privado de águas profundas vai fornecer infraestrutura para instalação de vários terminais portuários, gerando na fase de construção cerca de 4,7 mil empregos diretos e outros 2 mil na operação, prevista para começar 2022. Os investimentos previstos na primeira fase da obra giram em torno de R$ 3,5 bilhões.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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