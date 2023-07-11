Veja como planejar as tarefas do dia para ter uma vida mais leve

Quando o assunto é gestão de tempo, o normal é que as pessoas pensem automaticamente no trabalho. Mas, na verdade, o objetivo é aumentar o tempo para o descanso, para os momentos de autocuidado e para todas as atividades que colaboram com uma vida mais leve e organizada.
Para isso, a rotina pessoal e a de trabalho são analisadas e organizadas a fim de que haja um aumento na produtividade e benefícios para a saúde mental. A seguir, veja a lista de pontos que você pode seguir visando planejar e aproveitar melhor o seu tempo.
Ouça o seu corpo e a sua mente
A primeira coisa que você precisa fazer para gerenciar bem o seu dia é escutar atentamente o seu corpo e a sua mente . Observe quantas horas de sono por noite são necessárias para te deixar disposto e produtivo durante o dia.
Identifique por quanto tempo você consegue ficar focado numa só atividade, sem distrações e sem sentir cansaço. Tome nota de qual o seu tempo ideal para desfrutar das refeições, se preparar para uma reunião, desempenhar suas tarefas, lidar com relatório e tudo mais que faz parte da sua rotina.
“É importante saber em quais horários do dia você é mais eficaz em cada uma de suas atividades. Se você sente que seu raciocínio é mais lento pela manhã, é melhor programar as tarefas mais ‘automáticas’ para realizar nesse período e, assim, aproveitar melhor o seu tempo”, aponta Daniel Alves, consultor empresarial e especialista em gestão organizacional. Segundo ele, o autoconhecimento é imprescindível para podermos ter assertividade na gestão do tempo.
Planeje as tarefas do dia
Planejar é um passo importante para otimizar o dia. Basta fazer uma lista de tarefas que precisa realizar. As anotações podem ser feitas digitalmente, no caderno, numa lousa ou ainda em post-its.
Priorize o que é mais importante e procure adicionar prazos. Isso ajuda a inibir as distrações. O especialista Daniel Alves dá dicas de como você pode se organizar em relação ao planejamento:
- Anote as suas tarefas: o primeiro passo é visualizar todas as atividades que devem ser realizadas em sua rotina;
- Tenha metas e prazos: mesmo que não haja prazos externos, defina metas pessoais para concluir cada atividade;
- Planeje sua rotina com base na sua lista de afazeres e nas suas metas, distribua as atividades ao longo do dia, sendo realista e contando com imprevistos;
- Planeje pausas: é importante planejar pequenas pausas entre suas atividades para manter a disposição;
- Prepare o seu ambiente de trabalho ou de estudos: ter um ambiente organizado e longe de distrações é excelente para ter mais concentração;
- Evite o acúmulo de tarefas: mantenha-se fiel ao seu planejamento e não deixe para fazer nada na última hora;
- Use recursos de organização: agendas físicas ou virtuais, planners, softwares de gestão de projetos, aplicativos etc. Veja a qual recurso você se adapta melhor;
- Revise sua rotina semanalmente: nos finais de semana, dedique alguns minutos para ver o que você concluiu e o que precisa ser encaixado novamente em seu planejamento;
- Faça da gestão um hábito: por fim, mantenha a constância, e a gestão do tempo se tornará um hábito em sua rotina.