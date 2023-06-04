Decoração: veja as novidades da Casa Cor São Paulo

Sig Bergamin projeta o banheiro como espaço de protagonismo Crédito: Divulgação Fran-Parente

A Casa Cor São Paulo, principal evento da mais completa mostra de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas, começou nesta terça-feira, 30 de maio, e segue até 06 de agosto, no Conjunto Nacional, com o tema Corpo&Morada.

A proposta da 36ª edição é a de trazer novas leituras e abordagens para tratar de grandes questões do nosso tempo como inclusão, diversidade e sustentabilidade. Os profissionais do elenco 2023 apresentam projetos em referência à pele em que habitamos, além daquela do corpo, a da casa e a do planeta.

Este ano, a mostra está num espaço ampliado, com mais de 11.000m² de área construída, e ocupa o mezanino e o terraço aberto do prédio, com uma configuração totalmente nova para os visitantes, que poderão conhecer ainda mais de perto a arquitetura do icônico edifício, ao longo do circuito com 73 ambientes. À convite da mostra de decoração, estive no brunch da imprensa e apresento abaixo alguns dos ambientes.

CONEXÃO COM A NATUREZA E BEM-ESTAR

A paisagista Mônica Costa assina o ambiente “Horta Urbana”. Guiada pelo tema Corpo& Morada, a paisagista apresenta um espaço sensorial e imersivo de bem-estar e prazer. São 100 m², sendo 70 m² indoor e 30 m² outdoor, que promove a conexão com a natureza e desperta a consciência ambiental, incentivando os visitantes a se envolverem no cultivo de plantas, permitindo que compreendam melhor o ciclo de vida dos alimentos, a importância da água e a necessidade de práticas agrícolas sustentáveis. "Essa experiência pode levar a uma apreciação mais profunda do meio ambiente e a uma maior adoção de comportamentos ecológicos", comenta Mônica, especialista em criar hortas urbanas, tendência que dominou os pedidos do seu escritório para jardins pós-pandemia.

A paisagista apresenta um espaço sensorial e imersivo de bem-estar e prazer Crédito: Divulgação MCA Estúdio

Ao adentrar no ambiente, o visitante já se vê envolvido com a varanda, que busca explorar a desconexão, mostrando sobre se permitir tocar, cheirar, cultivar, receber e se encantar com as maravilhas da natureza. O refúgio conta com uma mesa estilo piquenique, escultura em tecido e bancos em madeira, que se misturam com vasos vietnamitas, plantas ornamentais e frutíferas como jabuticaba, oliveira, laranjeira e folhagens tropicais. Ali, também há uma pequena rampa/deck, de madeira cumaru, com guarda copo, que dá acesso a área da horta e jardim.

No exterior, criou-se no muro o jardim vertical, que é verdadeiro oásis de beleza e tranquilidade por suas diferentes espécies de plantas, que dão um visual único e encantador. Entre as folhagens, destacam-se duas em especial: o Philodendro Ondulata, exuberante por suas folhas verdes e vibrantes e o Boldinho, com flores roxas bem delicadas. A natureza ainda se expressa em vasos com alecrim, manjericão, lavandas e um mix de ervas, que inclui peixinho, arruda, salsa, pimenta, cebolinha, pimentão e hortelã, que trazem um aroma agradável ao ambiente.

RECONEXÃO ENTRE CORPO E NATUREZA

Através do resgate de memórias afetivas e, com olhar atento ao futuro, a Deca celebra 30 anos como patrocinadora master da Casa Cor, com uma trajetória que ajuda a narrar a evolução do morar brasileiro, propondo uma nova forma de ver e viver o design, onde personalização, versatilidade e cores ganham vida.

A importância da atemporalidade e das relações está presente em cada escolha da marca para esta edição. Como marco, Sig Bergamin, um dos principais nomes da arquitetura e do design de interiores do Brasil, que assinou o primeiro espaço Deca na mostra de decoração, em 1995, traz em sua terceira parceria com a marca na mostra, sua intepretação sobre as mudanças nos banheiros ao longo de décadas e projeta o futuro, unindo natureza, design e cores.

O ambiente resgata memórias e ainda projeta o banheiro como espaço de protagonismo Crédito: Divulgação Fran-Parente

Em uma nova relação de afeto com nosso corpo e mente, com as pessoas e com as nossas moradas, Ciclos Deca resgata memórias e ainda projeta o banheiro como espaço de protagonismo e de expressão da personalidade, por meio do que acontece no agora e da constante busca pelo autocuidado e reconexão entre corpo e natureza.

Para materializar este enredo que aborda a natureza do tempo, o espaço de 420m 2 traz a biofilia brasileira e a estética acolhedora de revestimentos das marcas Portinari e Ceusa, além de piso Castelatto em tons de verde, como cenário que abraça a temporalidade e promove experiências sensoriais movidas por ações cíclicas. Dia e noite são representados pelas transições de iluminação e sonorização, e despertarão bem-estar, como um convite a reflexão sobre a importância da integração da natureza com o design e a funcionalidade nas moradias.

MOMENTOS DE ENCONTRO E ALEGRIA

Muita gente tem boas lembranças de momentos vividos em alguma praça durante a vida. Praça é lugar de encontro, de permanência, de manifestações da vida urbana e comunitária. É espaço onde a vida acontece! Pensando nisso, a arquiteta e paisagista Clariça Lima projetou este ambiente com móveis da DonaFlor Mobília para a Casa Cor São Paulo 2023.

Clariça explica que nas áreas urbanas, onde há um crescimento acelerado e não existe um planejamento de áreas verdes, as pessoas são suscetíveis ao adoecimento. "Devolvendo o espaço para a natureza, favorecemos a biodiversidade e damos à cidade uma oportunidade de se reequilibrar", afirma.

Clariça Lima projetou o ambiente Crédito: Divulgação Marco Antonio

E foi dentro desse conceito que a profissional propôs esta grande praça urbana, de 125 m², batizada de A Arte do Encontro. "Escolhemos plantas nativas, com folhas e texturas diferentes, ressaltando a nossa brasilidade e a valorização das nossas espécies", explica Clariça. Assim, emoldurado por floreiras e vasos, o espaço se distribui em dois pontos de encontro.

O maior deles, uma espécie de lounge, acomoda dois módulos de sofá Sagano, mesas de centro Ishi, poltronas Irupé e diversos puffs Orla aqui e ali. Ao lado, no ambiente menor, o destaque fica para a poltrona suspensa Gota, assinada pelo arquiteto Leonardo Lattavo e o designer Pedro Moog. Pertinho dela, várias gotinhas Bird House conferem graça ao conjunto. Todos da DonaFlor Mobília, os móveis exibem tonalidades verdes e terrosas evidenciando a natureza exuberante. O grande painel que emoldura os móveis da DonaFlor Mobília é assinado pelo artista plástico Daniel Jorge.

ESTÉTICA ESSENCIALISTA

Em parceria criativa, o arquiteto Ricardo Caminada e a designer de interiores Tota Penteado se unem para realizar a Cabana RI.TO, projeto de tiny house. Idealizada para descansar, renovar as energias e as conexões afetivas, por meio da percepção corporal, da mente, da casa e do entorno.

A etimologia do nome dado à cabana tem origem nas primeiras sílabas dos nomes dos criadores, Ricardo e Tota, igualmente uma alusão aos rituais sugeridos para a prática da limpeza mental, do despertar da consciência e da contemplação.

O arquiteto Ricardo Caminada e a designer de interiores Tota Penteado criaram a Cabana RI.TO Crédito: Divulgação Henrique Padilha

Tendência comportamental e arquitetônica, o movimento das Tiny Houses sugere um estilo de vida mais simples, com espaços de metragem reduzida e aproveitamento de recursos. Com 44 metros quadrados, a Cabana RI.TO foi projetada para maximizar o uso do espaço disponível, de forma multifuncional e tecnológica, em um layout inteligente e equilibrado. A abordagem estética é essencialista, na arquitetura, no design de interiores e nas artes decorativas. Os ambientes privilegiam a praticidade, o conforto, a tranquilidade e o bem-estar.

Cuidadosamente, foram escolhidas matérias-primas naturais e orgânicas para serem integradas ao ambiente, a começar pelos materiais de construção ecológicos, o vidro 100% reciclável, as madeiras de reuso e as estruturas metálicas em alumínio e aço corten. Para garantir a durabilidade e fácil manutenção, foram utilizados revestimentos econômicos em granilite. Além disso, foram adicionados trabalhos artesanais em pura lã e fibras de bananeira, criados por Tiago Braga para a Oiamo Design, feitos a mão com técnicas ancestrais por cooperativas de mulheres artesãs no extremo sul do Brasil.

Com farta iluminação natural, ou difusa, e ventilação controlada, a cabana oferece ambientes intimistas, com um living-dormitório, uma cozinha gourmet na varanda e um banheiro. Em tons minerais, terrosos e naturais, as fibras e as texturas são usadas em profusão, do tapete produzido com garrafa pet reciclada, às peles certificadas, os tecidos em puro linho, bem como as cerâmicas e os objetos com as marcas do tempo, em um elegante e atemporal mix de estilos urbano e campestre.