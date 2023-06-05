Veja 8 alimentos termogênicos que ajudam a emagrecer

Os alimentos termogênicos podem se tornar grandes aliados e impulsionar seu processo de emagrecimento. Eles têm a incrível capacidade de aumentar a temperatura do corpo, acelerar o metabolismo e promover a queima de gordura de forma mais eficiente.
No entanto, precisam ser combinados com uma rotina saudável para entregar o resultado esperado. Cafeína, guaraná em pó e chá-verde são exemplos de termogênicos que conseguem aumentar o metabolismo. “Mas, para fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, explica a nutricionista Roseli Rossi.
Além disso, ela esclarece que eles devem ser consumidos pela manhã ou até às 16 horas. “Pois esses alimentos atuam no sistema nervoso central e colocam a pessoa no estado de alerta”. Além disso, Roseli Rossi alerta que hipertensos e pessoas com problemas para dormir devem evitar consumir alimentos termogênicos.
8 ALIMENTOS TERMOGÊNICOS PARA EMAGRECER
01
Óleo de coco virgem
Rico em ácido láurico, ele também auxilia no gasto energético. Pode ser usado em preparações substituindo o óleo de soja, por exemplo. O coco contém triglicerídeos de cadeia média (TCM), que são facilmente convertidos em energia pelo corpo, ajudando a acelerar o metabolismo. “O óleo de coco extravirgem é extraído a frio, é prensado, sem adição de solventes químicos, mantendo, assim, toda a integridade e a quantidade de nutrientes. A melhor opção é o virgem ou o extravirgem”, indica a nutricionista Hellen Fernandes.
02
Café
Alimentos que contêm cafeína podem estimular a liberação de enzimas que aumentam a energia dentro das mitocôndrias, resultando em um aumento no metabolismo. A cafeína em si é uma substância estimulante e termogênica natural, que ajuda a manter o estado de alerta.
03
Gengibre
O gengibre possui propriedades termogênicas e ajuda a controlar o apetite. Além disso, ele pode acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de calorias. “O gengibre, por exemplo, pode ser usado na salada, no chá ou no tempero de aves e peixes”, explica a nutricionista Roseli Rossi.
04
Pimenta
A capsaicina presente nas pimentas vermelhas estimula o metabolismo, aumentando a temperatura corporal e a queima de calorias. A pimenta-caiena também aumenta a temperatura corporal e o gasto calórico.
05
Canela
Pode ser usada em frutas , vitaminas e em preparações quentes, pois seus componentes não são destruídos pelo calor. A canela estimula o metabolismo, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e a reduzir a vontade de comer doces.
06
Mostarda
Antes de ser termogênica, a mostarda é antioxidante e transforma parte das calorias dos alimentos ingeridos em calor. O componente bioativo presente é o isotiocianato de alilo, que tem uma influência sobre o metabolismo tão grande quanto o gengibre e a pimenta.
07
Chia
A semente de chia acelera o metabolismo e facilita a queima de gordura, especialmente na região abdominal. O ômega 3 ainda confere ao alimento ação anti-inflamatória e as fibras auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, especialmente do intestino. “A porção diária recomendada é de 25 gramas, o equivalente a uma colher de sobremesa ”, diz a nutricionista Roseli Rossi.
08
Chá-verde
O chá-verde é conhecido por seu efeito termogênico , que acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura como fonte de energia. Além disso, suas propriedades ajudam a reduzir a absorção de açúcar no sangue, controlar a compulsão por carboidratos e melhorar o trânsito intestinal.