Veja 8 alimentos termogênicos que ajudam a emagrecer

01

Óleo de coco virgem

Rico em ácido láurico, ele também auxilia no gasto energético. Pode ser usado em preparações substituindo o óleo de soja, por exemplo. O coco contém triglicerídeos de cadeia média (TCM), que são facilmente convertidos em energia pelo corpo, ajudando a acelerar o metabolismo. “O óleo de coco extravirgem é extraído a frio, é prensado, sem adição de solventes químicos, mantendo, assim, toda a integridade e a quantidade de nutrientes. A melhor opção é o virgem ou o extravirgem”, indica a nutricionista Hellen Fernandes.

02

Café

Alimentos que contêm cafeína podem estimular a liberação de enzimas que aumentam a energia dentro das mitocôndrias, resultando em um aumento no metabolismo. A cafeína em si é uma substância estimulante e termogênica natural, que ajuda a manter o estado de alerta.

03

Gengibre

O gengibre possui propriedades termogênicas e ajuda a controlar o apetite. Além disso, ele pode acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de calorias. “O gengibre, por exemplo, pode ser usado na salada, no chá ou no tempero de aves e peixes”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

04

Pimenta

A capsaicina presente nas pimentas vermelhas estimula o metabolismo, aumentando a temperatura corporal e a queima de calorias. A pimenta-caiena também aumenta a temperatura corporal e o gasto calórico.

05

Canela

Pode ser usada em frutas , vitaminas e em preparações quentes, pois seus componentes não são destruídos pelo calor. A canela estimula o metabolismo, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e a reduzir a vontade de comer doces.

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Mostarda

Antes de ser termogênica, a mostarda é antioxidante e transforma parte das calorias dos alimentos ingeridos em calor. O componente bioativo presente é o isotiocianato de alilo, que tem uma influência sobre o metabolismo tão grande quanto o gengibre e a pimenta.

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Chia

A semente de chia acelera o metabolismo e facilita a queima de gordura, especialmente na região abdominal. O ômega 3 ainda confere ao alimento ação anti-inflamatória e as fibras auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, especialmente do intestino. “A porção diária recomendada é de 25 gramas, o equivalente a uma colher de sobremesa ”, diz a nutricionista Roseli Rossi.

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Chá-verde