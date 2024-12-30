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Presentes de Natal

Trocar e retribuir presentes de Natal: até quando é elegante?

Descubra o momento ideal para trocar ou retribuir presentes de Natal com elegância, respeitando a tradição até o dia de Reis, 6 de janeiro

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 11:10

Publicado em 

30 dez 2024 às 11:10
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

O Natal é um momento de carinho, mas e quando o presente não é o que esperávamos? A dúvida surge: até quando é aceitável trocar?
Embora muitos acreditem que a retribuição deva ser feita logo após o Natal, é elegante fazê-la até o dia de Reis, 6 de janeiro. No entanto, essa regra não é uma imposição, sempre é tempo para delicadezas, o gesto de retribuir pode acontecer a qualquer momento.
E, se o presente não agradou, a troca deve ser encarada naturalmente, mas sem perguntar se a pessoa já usou ou trocou o presente.
No fim, o importante é o espírito de conexão e generosidade, mais do que o presente em si.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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