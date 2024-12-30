Trocar e retribuir presentes de Natal: até quando é elegante?

O Natal é um momento de carinho, mas e quando o presente não é o que esperávamos? A dúvida surge: até quando é aceitável trocar?

Embora muitos acreditem que a retribuição deva ser feita logo após o Natal, é elegante fazê-la até o dia de Reis, 6 de janeiro. No entanto, essa regra não é uma imposição, sempre é tempo para delicadezas, o gesto de retribuir pode acontecer a qualquer momento.

E, se o presente não agradou, a troca deve ser encarada naturalmente, mas sem perguntar se a pessoa já usou ou trocou o presente.

No fim, o importante é o espírito de conexão e generosidade, mais do que o presente em si.